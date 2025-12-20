Ucraina şi Portugalia vor produce împreună drone maritime ucrainene

Ucraina şi Portugalia au convenit asupra co-producţiei de drone maritime ucrainene, a anunţat sâmbătă un consilier al preşedintelui ucrainean, citat de Reuters.

Oleksandr Kamşin a declarat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că vehiculele ucrainene de suprafaţă fără pilot (USV) şi-au dovedit eficienţa împotriva navelor şi submarinelor ruseşti.

Potrivit acestuia, aceste sisteme vor contribui acum şi la apărarea maritimă a Europei, prin cooperarea cu Portugalia.

Acordul marchează un nou pas în extinderea parteneriatelor de apărare ale Ucrainei cu state membre NATO şi vine în contextul intensificării utilizării dronelor navale de către Kiev în conflictul cu Rusia.

Ucraina începe o nouă rundă de negocieri cu SUA

Negociatorii ucraineni pentru pace încep o nouă rundă de discuţii cu echipa americană privind propunerile pentru încheierea războiului cu Rusia, a declarat şeful delegaţiei de la Kiev, Rustem Umerov, potrivit Reuters.

Umerov, care se află în Statele Unite pentru discuţii, a mai precizat pe aplicaţia de mesagerie Telegram că partenerii europeni ai Kievului vor fi implicaţi.

„Avem o atitudine constructivă. Am avut deja consultări preliminare cu colegii noştri europeni şi ne pregătim pentru discuţii suplimentare cu partea americană”, a declarat Umerov. „Securitatea Ucrainei trebuie garantată în mod fiabil şi pe termen lung.”

Presiuni din partea administrației Trump

Administraţia preşedintelui american Donald Trump face presiuni pentru a pune capăt unui război care durează de aproape patru ani.

Trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, şi ginerele lui Trump, Jared Kushner, au avut discuţii la Berlin cu oficiali ucraineni şi europeni mai devreme în această săptămână.

