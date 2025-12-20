Ucraina începe o nouă rundă de negocieri cu SUA. Rustem Umerov: „Avem o atitudine constructivă”

Negociatorii ucraineni pentru pace încep o nouă rundă de discuţii cu echipa americană privind propunerile pentru încheierea războiului cu Rusia, a declarat şeful delegaţiei de la Kiev, Rustem Umerov, potrivit Reuters.

Umerov, care se află în Statele Unite pentru discuţii, a mai precizat pe aplicaţia de mesagerie Telegram că partenerii europeni ai Kievului vor fi implicaţi.

„Avem o atitudine constructivă. Am avut deja consultări preliminare cu colegii noştri europeni şi ne pregătim pentru discuţii suplimentare cu partea americană”, a declarat Umerov. „Securitatea Ucrainei trebuie garantată în mod fiabil şi pe termen lung.”

Presiuni din partea administrației Trump

Administraţia preşedintelui american Donald Trump face presiuni pentru a pune capăt unui război care durează de aproape patru ani.

Trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, şi ginerele lui Trump, Jared Kushner, au avut discuţii la Berlin cu oficiali ucraineni şi europeni mai devreme în această săptămână.

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina şi Statele Unite au convenit asupra mai multor documente, printre care un cadru de pace în 20 de puncte, garanţii de securitate şi un plan de reconstrucţie pentru Ucraina. El a precizat însă că nu s-a ajuns la un acord asupra propunerilor finale aliniate, adăugând că problemele teritoriale rămân nerezolvate.

Preşedintele rus Vladimir Putin nu a oferit niciun compromis vineri cu privire la condiţiile sale pentru încheierea războiului din Ucraina, afirmând că responsabilitatea pentru următorul pas revine Ucrainei şi Europei.

Întâlniri viitoare la Miami

Witkoff şi Kushner intenţionează, de asemenea, să se întâlnească cu o delegaţie rusă la Miami în acest weekend, a declarat un oficial al Casei Albe.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că s-ar putea alătura unei părţi din discuţiile privind Ucraina de sâmbătă, afirmând că s-au înregistrat progrese în discuţiile pentru încheierea războiului, dar că mai este încă mult de parcurs.

„În cele din urmă, depinde de ei să ajungă la un acord. Nu putem forţa Ucraina să ajungă la un acord. Nu putem forţa Rusia să ajungă la un acord. Ei trebuie să dorească să ajungă la un acord”, a spus Rubio.

„Rolul pe care încercăm să îl jucăm este acela de a afla dacă există vreun punct comun pe care să îl poată accepta ambele părţi, şi pentru asta am investit mult timp şi energie şi continuăm să o facem. Este posibil ca acest lucru să nu fie posibil. Sper că va fi. Sper că se va putea realiza luna aceasta, înainte de sfârşitul anului.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













