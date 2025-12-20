Ucraina începe o nouă rundă de negocieri cu SUA. Rustem Umerov: „Avem o atitudine constructivă”

Stiri externe
20-12-2025 | 09:11
Rustem Umerov
IMAGO

Negociatorii ucraineni pentru pace încep o nouă rundă de discuţii cu echipa americană privind propunerile pentru încheierea războiului cu Rusia, a declarat şeful delegaţiei de la Kiev, Rustem Umerov, potrivit Reuters.

autor
Mihaela Ivăncică

Umerov, care se află în Statele Unite pentru discuţii, a mai precizat pe aplicaţia de mesagerie Telegram că partenerii europeni ai Kievului vor fi implicaţi.

„Avem o atitudine constructivă. Am avut deja consultări preliminare cu colegii noştri europeni şi ne pregătim pentru discuţii suplimentare cu partea americană”, a declarat Umerov. „Securitatea Ucrainei trebuie garantată în mod fiabil şi pe termen lung.”

Presiuni din partea administrației Trump

Administraţia preşedintelui american Donald Trump face presiuni pentru a pune capăt unui război care durează de aproape patru ani.

Trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, şi ginerele lui Trump, Jared Kushner, au avut discuţii la Berlin cu oficiali ucraineni şi europeni mai devreme în această săptămână.

Citește și
vladimir putin
Reacția lui Vladimir Putin după ce Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 miliarde de euro pentru Ucraina

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina şi Statele Unite au convenit asupra mai multor documente, printre care un cadru de pace în 20 de puncte, garanţii de securitate şi un plan de reconstrucţie pentru Ucraina. El a precizat însă că nu s-a ajuns la un acord asupra propunerilor finale aliniate, adăugând că problemele teritoriale rămân nerezolvate.

Preşedintele rus Vladimir Putin nu a oferit niciun compromis vineri cu privire la condiţiile sale pentru încheierea războiului din Ucraina, afirmând că responsabilitatea pentru următorul pas revine Ucrainei şi Europei.

Întâlniri viitoare la Miami

Witkoff şi Kushner intenţionează, de asemenea, să se întâlnească cu o delegaţie rusă la Miami în acest weekend, a declarat un oficial al Casei Albe.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că s-ar putea alătura unei părţi din discuţiile privind Ucraina de sâmbătă, afirmând că s-au înregistrat progrese în discuţiile pentru încheierea războiului, dar că mai este încă mult de parcurs.

„În cele din urmă, depinde de ei să ajungă la un acord. Nu putem forţa Ucraina să ajungă la un acord. Nu putem forţa Rusia să ajungă la un acord. Ei trebuie să dorească să ajungă la un acord”, a spus Rubio.

„Rolul pe care încercăm să îl jucăm este acela de a afla dacă există vreun punct comun pe care să îl poată accepta ambele părţi, şi pentru asta am investit mult timp şi energie şi continuăm să o facem. Este posibil ca acest lucru să nu fie posibil. Sper că va fi. Sper că se va putea realiza luna aceasta, înainte de sfârşitul anului.”

Finala Vocea României 2025 a fost câștigată de Alessia Pop din echipa lui Tudor Chirilă

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, razboi, negocieri,

Dată publicare: 20-12-2025 09:11

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
General NATO: Alianța va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a Ucrainei, după cea din Polonia
Stiri externe
General NATO: Alianța va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a Ucrainei, după cea din Polonia

Livrările de arme către Ucraina nu au scăzut după oprirea donațiilor directe ale SUA, a declarat generalul Maik Keller. Misiunea NATO estimează că, din ianuarie, va folosi și un centru în România, alături de cel din Rzeszow, Polonia.

Reacția lui Vladimir Putin după ce Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 miliarde de euro pentru Ucraina
Stiri externe
Reacția lui Vladimir Putin după ce Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 miliarde de euro pentru Ucraina

Liderii Uniunii Europene au ajuns la o înțelegere pentru ca Ucraina să primească un împrumut de 90 de miliarde de euro, garantat din bugetul UE. Asta după ce nu s-au putut pune de acord asupra folosirii activelor rusești înghețate.

Donald Trump a promulgat legea apărării pe 2026. Sprijin pentru Ucraina și limitări privind retragerea trupelor din Europa
Stiri externe
Donald Trump a promulgat legea apărării pe 2026. Sprijin pentru Ucraina și limitări privind retragerea trupelor din Europa

Președintele SUA, Donald Trump, a promulgat legea anuală a apărării pentru 2026, un buget record care prevede sprijin militar extins pentru Ucraina și impune limitări privind reducerea trupelor americane din Europa.

Vladimir Putin, mesaj către Occident: Rusia nu va ataca o altă ţară dacă îi sunt respectate interesele
Stiri externe
Vladimir Putin, mesaj către Occident: Rusia nu va ataca o altă ţară dacă îi sunt respectate interesele

Economia Rusiei va creşte cu doar 1% în 2025, al patrulea an al războiului din Ucraina, a recunoscut vineri preşedintele rus, Vladimir Putin, în timpul intervenţiei sale în faţa presei şi a cetăţenilor, transmisă în direct la televiziune.

Ucraina a lovit cu drone un petrolier din „flota fantomă” rusă în Marea Mediterană. Imaginile oferite de SBU | VIDEO
Stiri externe
Ucraina a lovit cu drone un petrolier din „flota fantomă” rusă în Marea Mediterană. Imaginile oferite de SBU | VIDEO

Ucraina a lovit pentru prima oară un petrolier din ”flota fantomă” rusă ”în ape neutre” la Marea Mediterană, declară vineri o sursă din cadrul Serviciilor ucrainene de securitate (SBU) AFP.

Recomandări
”Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”. Anunțul ministrului Proiectelor Europene
Stiri Economice
”Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”. Anunțul ministrului Proiectelor Europene

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat că a fost depusă cea de-a patra cerere de plată din PNRR, în valoare de peste 2.62 miliarde de euro.  

Atac rusesc cu rachetă balistică în Odesa. Șapte persoane au murit, iar 15 au fost rănite în zona portuară
Stiri externe
Atac rusesc cu rachetă balistică în Odesa. Șapte persoane au murit, iar 15 au fost rănite în zona portuară

Un atac lansat de Rusia cu o rachetă balistică a făcut şapte morţi şi 15 răniţi în regiunea ucraineană Odesa, la Marea Neagră, a anunţat vineri guvernatorul local, adăugând că atacul a vizat infrastructurile portuare, notează AFP.

 

Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure
Stiri externe
Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Decembrie 2025

52:24

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28