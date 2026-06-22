Incidentul a avut loc aproximativ în acelaşi timp în care guvernatorul regional Aleksandr Gusev a avertizat despre pericolul atacurilor cu rachete în Voronej.

Conform canalului de Telegram Baza, suspectat că ar avea legături cu autorităţile ruse, atacul asupra capitalei regiunii omonime a fost realizat cu o rachetă Storm Shadow.

Canalul ucrainean Exilenova+, care îşi concentrează publicaţiile pe atacurile ucrainene împotriva Rusiei, afirmă că ţinta a fost o uzină de semiconductori din oraş care dedică o parte din producţia sa componentelor pentru rachete.

Ulterior, Gusev a anunţat că apărarea antiaeriană a distrus "mai multe ţinte aeriene de mare viteză în Voronej".

Fără să confirme dacă vreunul dintre obiecte a reuşit să aibă impact, guvernatorul a admis că trei persoane au fost rănite, una dintre ele grav.

"Instalaţiile industriale ale unei companii au suferit daune. În plus, faţadele şi ferestrele mai multor clădiri de apartamente şi vehicule au fost avariate", a adăugat el pe Telegram.

Gusev a reamintit că autorităţile interzic strict înregistrarea şi trimiterea de materiale audio-video despre consecinţele atacurilor împotriva Rusiei.

Alertă de pericol de atac cu rachete a fost emisă şi în alte regiuni ale Rusiei, precum Ulianovsk.

Luni dimineaţă, Ministerul Apărării rus a anunţat că a doborât 301 drone ucrainene, inclusiv în Voronej.

Până la 80 de drone care se îndreptau spre Moscova au fost interceptate, conform aceleaşi surse.