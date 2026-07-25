”În urma unui atac cu dronă cu reacţie împotriva sediuluiunei poşte, două persoane au fost ucise”, a anunţat pe Telegram Krîvoşeenko, precizând că este vorba despre doi bărbaţi, relatează News.ro.

Alţi doi bărbaţi au fost grav răniţi, a adăugat el.

La Zaporojie, în sud, un bărbat a fost rănit într-un ”atac inamic”, a anunţat şeful administraţiei militare, Ivan Fedorov.

Aceste atacuri au loc la o zi după un atac rus cu rachetă împotriva unei demonstraţii cu echipamente militare în regiunea Kiev, soldat vineri cu cel puţin zece morţi şi 100 de răniţi.

De partea rusă, guvernatorul interimar al regiunii Belgorod, situată la frontiera cu Ucraina, a anunţat sâmbătă în zori, pe reţele de socializare, un ”atac masiv cu drone inamice” în oraşul Belgorod.

”Din nefericire, există răniţi”, a anunţat el, fără prezinte un bilanţ.

Rusia continuă să atace Ucraina în bombardamente aproape zilnice, de la lansarea ofensivei sale la scară mare în februarie 2022, cel mai sângeros conflict din Europa după al Doilea Război Mondial.

Ucraina şi-a intensificat, la rândul său, în ultimele luni, atacurile, pe care le prezintă drept represalii, atât în Rusia, cât şi în teritoriile pe care le ocupă în Ucraina.