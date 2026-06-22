Potrivit reprezentanţilor Metrorex, circulaţia trenurilor este întreruptă temporar între staţiile 1 Mai – Jiului, începând cu ora 13:20.

”În timpul lucrărilor de interconectare dintre Magistrala 4 şi viitoarea Magistrală 6, a apărut o situaţie tehnică neprevăzută, aflată în curs de remediere”, au arătat aceştia.

Ca urmare, circulaţia trenurilor de metrou se desfăşoară astfel:

- Gara de Nord 2 – 1 Mai, tur–retur

- Jiului – Străuleşti, tur–retur

Călătorii sunt informaţi în staţii prin intermediul instalaţiilor de sonorizare.

Circulaţia trenurilor de metrou urmează să fie reluată după finalizarea intervenţiei.