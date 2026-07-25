Vineri seară, organizatorii au pregătit o animație pentru copii, care a stârnit hohote de râs.

Animația „Cum să îți dresezi dragonul” prezintă prietenia dintre un om și un dragon, care poate schimba o întreagă comunitate bazată pe frică și prejudecăți.

Peste 100 de spectatori și-au găsit un loc în sala de cinema, organizată „sub stele” în Parcul Drumul Taberei din Capitală.

Corespondent Știrile PRO TV: „Spre deosebire de un cinematograf obișnuit, aici ecranul se află în mijlocul parcului, iar spectatorii au parte de o experiență diferită: vizionează filmul sub cerul liber.”

Fată: „E foarte frumos să vezi în aer liber un film care poate să te inspire. Am venit cu mami și cu sora mea.”

Bărbat: „Foarte plăcut, relaxant, după o zi de muncă.”

Băiat: „E mai frumos că e așa, în aer liber. Am venit cu verișoara mea și cu cățelușul. Pare că îi place. Da.”

Unii oameni au venit pregătiți de acasă cu gustări și pături.

Ploaia a stricat planurile organizatorilor, care au pregătit 20 de bărci, din care proiecția putea fi vizionată de pe lac.

Fată: „Ne-am gândit să stăm pe pătură, că e relaxant. Este plăcut, puțin cam frig, dar este bine.”

„Cinema sub stele” continuă în fiecare weekend până pe 16 august, în diferite parcuri din Sectorul 6. Intrarea este liberă.