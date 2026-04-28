Acest lucru a fost afirmat de viceministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Oleksandr Mişcenko, în cadrul unui eveniment organizat la sediul ONU, dedicat siguranţei nucleare şi celei de-a 40-a aniversări a dezastrului de la Cernobîl.

Oficialul a subliniat că războiul criminal al Rusiei împotriva Ucrainei prezintă provocări fără precedent pentru siguranţa nucleară, în special din cauza incidentelor din zona Cernobîl, precum şi a ameninţărilor la adresa centralei nucleare de la Zaporijia. El a amintit de atacul ţintit al unei drone ruse asupra centralei nucleare de la Cernobîl, care a avariat noul înveliş de protecţie.

„Toate acţiunile militare din apropierea instalaţiilor nucleare trebuie oprite imediat. Orice deteriorare a acestor instalaţii ar putea anula decenii de eforturi internaţionale în domeniul siguranţei nucleare”, a remarcat Mişcenko.

Vice-ministrul de externe a subliniat că răspândirea riscurilor de radiaţii nu cunoaşte graniţe, iar consecinţele accidentelor reprezintă o responsabilitate comună a comunităţii internaţionale.

El a afirmat că Cernobîl a pus bazele dezvoltării unor mecanisme internaţionale esenţiale în domeniul siguranţei nucleare, inclusiv un sistem de avertizare timpurie în caz de accidente şi o cooperare consolidată cu AIEA.