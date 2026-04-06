Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, după întâlnirea de la Damasc cu liderul sirian Ahmed al-Sharaa, că Ucraina și Siria vor intensifica cooperarea în domeniul securității, într-un context regional tensionat de conflictul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte.

Declarația marchează un nou pas în strategia Kievului de a exporta know-how militar, în special în combaterea atacurilor cu drone și rachete, un tip de război în care Ucraina a acumulat experiență directă în ultimii ani. Potrivit lui Zelenski, există „un interes major” din partea statelor din regiune pentru acest tip de expertiză.

Vizita în Siria face parte dintr-un turneu mai amplu în Orientul Mijlociu, unde Ucraina negociază sau deja a semnat acorduri de securitate cu mai multe state-cheie. În ultimele zile, Kievul a parafat parteneriate militare pe termen lung cu Arabia Saudită și Qatar, iar un acord similar este în curs de finalizare cu Emiratele Arabe Unite. În paralel, Ucraina își consolidează cooperarea strategică și cu Turcia, inclusiv pe tema securității energetice.

În acest context, întâlnirile de la Damasc, unde au fost prezenți și oficiali turci, inclusiv ministrul de externe Hakan Fidan, indică o posibilă integrare a Ucrainei într-un format regional mai larg de cooperare în domeniul securității.

Miza este cu atât mai mare cu cât escaladarea atacurilor lansate de Iran și aliații săi asupra bazelor americane din regiune a expus vulnerabilități majore în apărarea anti-aeriană a unor state din Orientul Mijlociu, inclusiv Siria, despre care nu există confirmări că ar dispune de sisteme eficiente împotriva dronelor și rachetelor moderne.

Pe lângă componenta militară, Kievul încearcă să își extindă influența și prin instrumente economice. Zelenski a propus Siriei și altor state din regiune parteneriate pentru consolidarea securității alimentare, Ucraina mizând pe statutul său de mare exportator de cereale.

Ofensiva diplomatică a Ucrainei vine și pe fondul repoziționărilor geopolitice din Siria, unde fostele baze militare rusești ar putea fi transformate în centre de instruire pentru armata siriană, o evoluție care ar putea deschide spațiu suplimentar pentru implicarea altor actori, inclusiv Kievul.