Locuitorii din zonă au fost avertizaţi prin mesaj RO-Alert.

Potrivit MApN, în dimineaţa zilei de miercuri, forţele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea.

Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, în jurul orei 01:10, de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din Nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 01:12, mesaj RO-Alert.

Radarele de la sol au urmărit două grupuri, formate din şapte, respectiv opt drone, care au lovit localitatea Ismail, din Ucraina.

Piloţii aeronavelor F-16 au raportat multiple explozii pe partea ucraineană a Dunării, în zona Ismail.

Nu au fost depistate semnale radar în spaţiul aerian naţional.

Alerta aeriană a încetat la ora 02:40.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea.