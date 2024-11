Tangoul Argentinian, dans terapeutic pentru bolnavii de Parkinson. Cum ajută bolnavii să își recapete mobilitatea

Terapia prin tango este un proiect unic în țară, spun inițiatorii acestui proiect.

Doamna Olga are 70 de ani și în ultimii trei a făcut terapie prin dans. Spune că viața ei - dată peste cap de diagnostic - s-a schimbat, după ce a învățat pașii de tango argentinian.



Olga Cugireanu, pensionară: „Mă simt foarte bine.”

Reporter: „Aceasta boală, cum ați aflat de ea, de când o aveți?”

Olga Cugireanu, pensionară: „De când am stat închiși în casă, de la Covid, de atunci o am. Prin dans, e o terapie, cred că cea mai bună din toate terapiile, terapia prin râs și terapia prin tango.”

Iar doamna Viorica - diagnosticata si ea cu Parkinson, în urmă cu doi ani -, a descoperit tango-ul din întâmplare. Spune că rezultatele sunt vizibile.

Viorica Psenicicu, pensionară: „Am vrut să învăț ceva nou. Cred că mă ajută foarte mult. Începuse să îmi tremure o singură mână și apoi degetele de la picioare, un singur picior. Medicul a stabilit că am aceasta afecțiune. Zâmbesc mai des și mai din inimă.”



La Iași, bolnavii de Parkinson încearcă astfel să își recapete controlul asupra mișcărilor. De altfel, toti cei cu boli neurologice spun că mobilitatea li s-a imbunatatit. Lecțiile de tango argentinian sunt predate de un instructor care are și studii medicale. Aseară, cursanții au dansat in scopuri caritabile.

Anca Ciliac, organizator: „Toți pacienții care au venit au fost surprinși, ei înșiși, de reacția corpului lor, tocmai pentru că acest dans are niste particularități grozave, care se pliază foarte bine. În mod special pe boala Parkinson, bolile degenerative, neurodegenerative și tulburările de mișcare.”



Atmosfera a fost întreținută de folkistul Adrian Bezna.

Adrian Bezna, artist: „E un lucru extraordinar că, uneori, în viață, poți să găsești aceasta șansă, să cunoști oamenii și nu oricum, ci prin formele grozave și speciale ale artei, care apropie oamenii.”



În Iași sunt peste 3.500 de persoane diagnosticate cu Parkinson. Iar la nivel național sunt înregistrați peste 72.000 de bolnavi, conform Societății de Neurologie din Romania. În lume, această boală este a doua, că incidență, după Alzeimer, dar este afecțiunea cu cea mai mare creștere la nivel global.

