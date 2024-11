Pericol de explozie în Galați după ce o magistrală de gaz metan s-a spart. „Ne-am speriat foarte tare”

În scurt timp, oamenii au aflat că s-a spart o magistrală de gaz metan, la aproximativ 4 kilometri de zona locuită. Mașini de pompieri și de poliție și-au făcut apariția, iar curioșii au fost ținuți la distanță, de teama unei nenorociri.

Era 9 seara când oamenii au început să simtă miros de gaz.



Bărbat: „Prima dată s-a auzit un zgomot foarte tare și noi am zis că se aude o bubuitură, ca este un elicopter de la armată, ceva. Am aflat că s-a spart o țeavă de gaze."



Femeie: „Ne-am speriat foarte tare. Am ieșit afară, să vedem ce este. Normal că mi-e teamă, că am copii."

Femeie: „S-a zguduit și casa, la ce tare s-a auzit. S-a simțit foarte mult, mai ales în valea satului, dar acum s-a mai evaporat, ori ne-am învățat noi cu mirosul."

În zonă a fost o amplă desfășurare de forțe.

Cpt. Dan Ionașcu, purtător de cuvânt al ISU Galați: „S-au deplasat de urgență la locul evenimentului două echipaje de stingere de la Detașamentul de Pompieri Galați, precum și o ambulanță SMURD, fiind solicitată și o ambulanță cvm de la ISU Brăila. A fost activată parțial gruparea operativă."



Angajații companiei de gaz au întrerupt furnizarea, după aproximativ o oră. Polițiștii au oprit traficul auto între comunele Braniștea și Schela. Zgomotul nu se mai aude, însă mirosul de gaz este în continuare persistent.

Deocamdată, oficial, nu se știe ce a provocat spargerea conductei. Magistrala se află în câmp, departe de drumurile din zonă. Ancheta va fi preluată de Parchetul de pe langa Judecatoria Galați.

