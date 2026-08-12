Rinichii au salvat viețile unor tineri internați în Cluj, în timp ce inima și plămânii au ajuns în Berlin și Zurich, pentru că nu au fost pacienți compatibili în țară.

Pacientul era la Terapie Intensivă din cauza unei răni grave la cap. Doar aparatele îl mai țineau în viață. Deși doborâtă de suferință, familia a acceptat donarea de organe și țesuturi.

Marinela Nedelcu, medic: „Dintr-o tragedie, tot timpul se poate face un bine absolut.”

Guenadiy Vatachki, director Agenția Națională de Transplant: „În cazul spitalului de la Alba Iulia, este un caz fericit, un exemplu de succes. A venit o echipă tânără, competentă și au putut să repornească această activitate în acest spital.”

A fost prima prelevare de organe la spitalul din Alba Iulia din ultimii 15 ani. Intervenția a mobilizat patru echipe medicale din România și din străinătate. A fost nevoie inclusiv de un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație.

Silviu Tuzes, medic ATI: „Au fost prelevate cordul, plămânii, ficatul și rinichii. Rinichii au fost prelevați de echipa medicală de la Cluj. Plămânii, de o echipă medicală de la Zurich, și cordul, de o echipă medicală de la Berlin.”

Mihaela Dimache, medic ATI: „Aproximativ 7 ore, fiind vorba despre o prelevare multiorgan.”

Rinichii au ajuns la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca. Acolo, o tânără în vârstă de 25 de ani era pe lista de așteptare de patru ani pentru un al doilea transplant. Asta după ce, în trecut, a mai primit un rinichi de la tatăl ei, însă organul a cedat.

Dr. Florin Elec, șef secție transplant renal, Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal: „Și un băiat de 29 de ani, aflat de cinci ani în program de hemodializă cronică. Pacienții sunt bine, grefele au pornit și suntem în regulă.”

Potrivit Agenției Naționale de Transplant, 4.000 de pacienți sunt înregistrați pe listele de așteptare pentru un organ sănătos. 3.000 dintre ei așteaptă un rinichi. 600 au nevoie de un transplant hepatic, iar 50 de oameni, de un transplant de inimă.