Adrian-Costinel Rotaru a declarat că folosea benzinăria Texaco din Smethwick de aproximativ 16 ani înainte de incidentul din 15 noiembrie 2025, scrie Birmingham Live.

Bărbatul în vârstă de 39 de ani se dusese să-și alimenteze mașina în jurul orei 9:30 dimineața, dar a devenit „destul de nemulțumit” când i s-a cerut să plătească mai întâi.

Rotaru a susținut că, atunci când a întrebat de ce altor clienți nu li s-a cerut același lucru, i s-a răspuns: „Dacă nu-ți place, du-te înapoi în România”.

Tribunalul Magistraturii din Dudley a aflat că Rotaru a luat aparatul de plată cu cip și PIN și „l-a aruncat pe podea”.

După ce a distrus aparatul, evaluat la aproximativ 200 de lire sterline, Rotaru a părăsit benzinăria și a plecat cu mașina.

Rotaru, din Francis Road, Ladywood, s-a declarat vinovat de distrugere în cadrul ședinței de judecată din 30 iulie.

Instanța a fost informată că Rotaru avea „un trecut fără antecedente”.

Reprezentantul său legal a declarat: „El frecventează această benzinărie de 16 ani. Era dimineață devreme și, din anumite motive, i s-a cerut să plătească mai întâi, deși numeroase persoane alimentau fără a fi nevoite să plătească în avans.”

Instanța a fost informată că Rotaru ar fi spus: „Nu cereți asta nimănui altcuiva, de ce îmi cereți mie să plătesc mai întâi?”

Se pare că i s-a răspuns: „Dacă nu-ți place, du-te înapoi în România”.

Un magistrat i-a spus lui Rotaru: „Luăm în considerare comportamentul dumneavoastră exemplar din trecut. Am avut ocazia să ascultăm cum s-au petrecut lucrurile și vom dispune plata unei despăgubiri. A fost un moment de prostie, cel mai bine este să trecem cu vederea incidentul și să mergem mai departe.”

Rotaru a fost obligat să plătească o despăgubire de 200 de lire sterline și cheltuieli de judecată în valoare de 85 de lire sterline.