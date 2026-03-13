Printre cele 21 de persoane acuzate este și un turist britanic în vârstă de 60 de ani, transmite iTV.

Turiștii sunt acuzați în temeiul legislației privind criminalitatea informatică din Emiratele Arabe Unite (EAU), în legătură cu videoclipuri și postări pe rețelele de socializare referitoare la recentele atacuri iraniene cu drone și rachete.

Bărbatul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a declarat că a șters videoclipul de pe telefonul său imediat ce i s-a cerut acest lucru și că nu a avut intenția de a face nimic rău, potrivit grupului de sprijin juridic Detained in Dubai.

Cu toate acestea, el s-a trezit implicat într-o serie mai largă de acuzații legate de postări pe rețelele de socializare din EAU, dintre care unele au atras o atenție largă.

„Familia este extrem de îngrijorată”, a declarat Raphaella Stirling, manager de criză la Detained in Dubai.

„Este un reflex natural să fotografiezi împrejurimile, dar autoritățile sunt hipersensibile, iar adevăratul pericol s-ar putea să nu fie rachetele iraniene care survolează zona, ci reacția autorităților din Emiratele Arabe Unite la ceea ce postează oamenii online.”

„Detained in Dubai”

Organizația „Detained in Dubai” afirmă că continuă să monitorizeze cazurile și că depune eforturi pentru a stabili toate detaliile acuzațiilor, precum și naționalitatea celorlalte persoane acuzate.

Declarația vine pe fondul continuării conflictului din Orientul Mijlociu, Dubaiul fiind una dintre țările aflate în prima linie a confruntărilor.

În prima sa declarație transmisă de la preluarea funcției de lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei a afirmat că regimul va continua să vizeze vecinii arabi din Golf care găzduiesc baze americane.

Conform rezumatului oficial al cazului, la care fac referire reprezentanții grupului Detained in Dubai, cei acuzați sunt bănuiți că au folosit o rețea de informații sau un instrument de tehnologie informațională pentru a difuza, publica, republica sau circula știri false, zvonuri sau propagandă provocatoare care ar putea incita opinia publică sau perturba securitatea publică.

„Pe hârtie, acuzațiile par extrem de vagi, dar grave”, a declarat Radha Stirling, directorul executiv al organizației Detained in Dubai.

„În realitate, presupusa faptă ar putea fi ceva atât de simplu precum distribuirea sau comentarea unui videoclip care circulă deja online. Conform legislației din Emiratele Arabe Unite privind criminalitatea informatică, poate fi acuzată atât persoana care publică inițial conținutul, cât și oricine îl modifică, îl redistribuie sau îl comentează. Un singur videoclip poate duce rapid la zeci de persoane care se confruntă cu acuzații penale” spun reprezentanții grupului.

Sancțiunile în astfel de cazuri pot include până la doi ani de închisoare, amenzi cuprinse între 20.000 AED (aproximativ 5.500 de dolari) și 200.000 AED (aproximativ 55.000 de dolari) sau ambele, iar cetățenii străini se vor confrunta, de asemenea, cu deportarea.

Pot ajunge la închisori pentru teroriști

Radha Stirling a menționat că jurnaliștii au călătorit la Dubai special pentru a filma interceptările de rachete, trimițând imaginile către editorii din străinătate, care apoi le publică din afara țării.

„Odată ce materialul apare online, locuitorii și vizitatorii din Emiratele Arabe Unite care îl distribuie sau comentează ar putea fi brusc acuzați de răspândirea de zvonuri sau de punerea în pericol a securității publice. Străinii trebuie să înțeleagă că ceea ce în alte părți poate părea un comportament normal pe rețelele de socializare poate duce la arestare în Emiratele Arabe Unite”, a spus ea.

Ea a adăugat că, în unele cazuri, persoanele sunt tratate ca suspecți de amenințare la adresa securității naționale înainte ca faptele să fie clarificate, ceea ce înseamnă că pot fi duse în centre specializate, cunoscute pentru încălcări ale drepturilor omului, și reținute pentru perioade îndelungate.

Ea a menționat măsuri similare de aplicare a legii în întreaga regiune a Golfului, inclusiv în Qatar, care a pus deja sub acuzare peste 200 de persoane în temeiul unor legi similare, pe fondul tensiunilor regionale actuale.