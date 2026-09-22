Cauza incidentului este în curs de investigare, a precizat armata într-un comunicat, personalul de intervenție de urgență aflându-se la locul accidentului, scrie Reuters.

Autoritatea germană de control al traficului aerian a declarat, într-un comunicat separat, că un total de patru avioane F-16 participau la un exercițiu de antrenament.

„Două se aflau încă în zona de antrenament, în timp ce celelalte două se întorceau la baza aeriană Spangdahlem. Se presupune că unul dintre aceste două avioane s-a prăbușit în timpul apropierii de aterizare”, a precizat autoritatea, adăugând că celelalte avioane F-16 au aterizat la baza Forțelor Aeriene ale SUA din Ramstein.

Baza aeriană Spangdahlem este un centru operațional al NATO construit la începutul anilor 1950. Aici este staționată a 52-a Escadrilă de Vânătoare a Forțelor Aeriene ale SUA. Baza găzduiește o escadrilă de avioane de vânătoare F-16, formată din aproximativ 20 de aparate.

Aceasta este situată la nord de orașul Trier, în Renania-Palatinat, nu departe la vest de granița cu Luxemburgul.

Baza de la Spangdahlem este considerată unul dintre cele mai importante aerodromuri ale armatei americane din Germania, alături de baza Ramstein, situată în afara orașului Kaiserslautern.

La Spangdahlem sunt staționați aproximativ 5.000 de militari și civili americani, plus membrii familiilor acestora, iar la această bază sunt angajați și aproximativ 700-800 de germani.