Turcia „a pus în gardă” Rusia după tirurile trase lângă un cargou în Marea Neagră, care se îndrepta spre portul Izmail

Anunțul a fost făcut joi de preşedinţia turcă, citată de France Presse, scrie Agerpres.

"Interlocutorii din Rusia au fost puşi în gardă pentru a evita acest tip de iniţiativă ce ar putea creşte tensiunile în Marea Neagră", a declarat Ankara, rupând tăcerea asupra unui caz implicând o navă care aparţine, deşi arborează pavilionul Palau, unei companii turceşti.

Russia resorted to a provocation using force against the Turkish vessel SUKRU OKAN, which was heading to the port of Izmail. It's a hostile act against Turkey and NATO as a whole ???? pic.twitter.com/9OIevtANmH