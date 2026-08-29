Coastele Cornului Africii se confruntă din aprilie cu o recrudescenţă a pirateriei, cu cel puţin 15 atacuri în largul Somaliei de la începutul anului, un record din 2013, potrivit unei analize a AFP a datelor Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI).

În cursul operaţiunii de zece zile, "patru ambarcaţiuni utilizate de piraţi au fost distruse şi 14 piraţi au fost ucişi. Presiunea militară susţinută i-a constrâns în cele din urmă pe piraţii rămaşi să abandoneze nava", şi-a exprimat satisfacţia Ministerul Apărării din Somalia într-un comunicat, fără a preciza ce transporta nava.

Nava ar avea la bord arme turcești

Potrivit site-ului de monitorizare Marine Traffic, acest cargou sub pavilion camerunez a părăsit Turcia la finalul lui iulie şi se îndrepta spre portul tanzanian Dar es Salaam.

Media internaţionale au afirmat că la bord se află arme turceşti. Contactate de AFP, autorităţile federale somaleze şi cele din Puntland nu au confirmat această informaţie.

"Forţele turce au securizat apoi MV LATUF, care şi-a reluat ruta în deplină securitate", a adăugat comunicatul.

Cel puţin cinci nave se află în continuare în mâinile piraţilor somaleze, ultima fiind deturnată pe 20 august în largul Yemen, notează AFP.