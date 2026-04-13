Orban, liderul veteran naţionalist al Ungariei, a pierdut puterea în favoarea lui Magyar şi a partidului său de centru-dreapta, Tisza, în urma alegerilor de duminică, după 16 ani la putere, un eşec pentru aliaţii săi din Rusia şi pentru administraţia preşedintelui american Donald Trump.

„Ungaria şi-a făcut alegerea, iar noi respectăm această alegere", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în conferinţa de presă zilnică, conform Agerpres.

„Intenţionăm să ne continuăm contactele pragmatice cu noile autorităţi ungare", a reiterat Peskov.

„Probabil va trebui să avem răbdare şi să vedem ce se va întâmpla după ce vom afla ce măsuri va lua noua conducere maghiară”, a mai declarat Peskov, potrivit News.ro.

„Am auzit declaraţii privind disponibilitatea de a purta un dialog. Desigur, acest lucru va fi benefic atât pentru Moscova, cât şi pentru Budapesta”, a comentat Peskov.

Pe de altă parte, Kremlinul susţine că alegerile din Ungaria nu vor influenţa evoluţia conflictului din Ucraina. „Nu cred că acest lucru are vreo legătură cu viitorul conflictului ruso-ucrainean. Probabil că este vorba de procese diferite, aşa că nu văd nicio legătură aici”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Peskov a adăugat că decizia UE de a aloca 90 de miliarde de euro pentru Ucraina va fi luată în primul rând de Bruxelles.

Finanţarea de 90 de miliarde de euro a Kievului pentru anii 2026 şi 2027 a fost îngheţată din cauza poziţiei prim-ministrului ungar Viktor Orbán.