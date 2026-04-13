„Am avut o discuţie fructuoasă cu Peter Magyar aseară, după victoria sa electorală din Ungaria. Sper să pot colabora cu el pentru a consolida şi mai mult securitatea euro-atlantică", a declarat Rutte pe contul său de pe o reţea de socializare.

Conservatorul Peter Magyar a promis luni că guvernul pe care speră să îl conducă după victoria electorală istorică asupra prim-ministrului în exerciţiu, Viktor Orban, va depune eforturi pentru ca Ungaria să devină o ţară liberă, europeană şi cu faţa spre oameni.

Cu o participare record de 79,5 %, partidul Tisza a obţinut o victorie zdrobitoare la urne şi va deţine 138 din cele 199 de locuri în viitorul Parlament ungar, care se va constitui, conform previziunilor, în aproximativ 30 de zile.

După 16 ani consecutivi la guvernare, partidul conservator Fidesz al ultranaţionalistului Orban va trece în opoziţie cu 55 de deputaţi, cu 79 mai puţini decât cei pe care îi avea din 2022.

Majoritatea de peste două treimi le va permite lui Magyar şi partidului său să modifice legile constituţionale şi să pună în aplicare programul promis de desfiinţare a "statului-partid" creat de Viktor Orban.

Orban, aflat la guvernare din 2010, a creat un sistem descris ca fiind unul hibrid, între democraţie şi autoritarism, centralizând puterea şi controlând cea mai mare parte a presei, învăţământul, precum şi alte instituţii, printre care Curtea Constituţională.