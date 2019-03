Apple a lansat un serviciu de televiziune și filme, dar și carduri de credit

Getty

Grupul informatic american Apple Inc a prezentat luni noul său serviciu său de televiziune şi filme, Apple TV+, destinat să concureze cu alte marii companii de media şi să îi stimuleze veniturile din servicii digitale, transmite Reuters.

O serie de celebrităţi de la Hollywood, precum Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Oprah Winfrey şi Steven Spielberg, au participat la evenimentul desfășurat în amfiteatrul Steve Jobs din Cupertino, California.

Show-urile originale produse de Apple ar urma să fie oferite împreună cu opţiunea de a te abona la conţinut oferit de firme precum Viacom Inc şi Starz, printre altele. Obiectivul Apple ar fi acela de a aduce într-un singur loc show-uri de televiziune, pentru a face mai uşor găsirea, cumpărare şi vizionarea lor. Apple a făcut eforturi pentru ca show-urile să poată fi privite mai uşor pe televizoarele tradiţionale produse de firme precum Sony Corp, VIZIO Inc, LG Electronics Inc şi Samsung Electronics Co Ltd.

Însă prin această iniţiativă Apple se va alătura pe un segment unde deja rivalii Prime Video şi Netflix Inc au făcut investiţii consistente pentru a capta atenţia privitorilor, şi banii lor, cu seriale şi filme originale. Odată cu acest nou serviciu, Apple a lansat și o aplicație numită Channels, care include accesul la conținut live de la HBO, Showtime, CBS, Comedy Central și multe altele.

Decizia Apple de a lansa un serviciu de TV şi video streaming marchează o modificare substanţială a afacerilor grupului. În ultimul exerciţiu fiscal, vânzările de echipamente hardware, care altădată aduceau profituri mari, precum iPhone, iPad şi Mac fie au stagnat fie au scăzut. Fără un nou gadget de succes, Apple ar urma să se bazeze pe vânzarea abonamente şi servicii precum video, muzică şi asigurări de hardware.

Apple a lansat și carduri

Apple a lansat carduri de credit, atat fizice cât și virtuale, pentru utilizatorii portofelelor digitale Apple Pay, în urma unui parteneriat cu banca de investiții Goldman Sachs și Mastercard.

Jennifer Bailey, vicepreședinte Apple Pay, a precizat că utilizatorii care folosesc cardurile de credit virtuale Apple Card vor primi cashback de 3% atunci când îl folosesc pentru a cumpăra produse Apple și 2% pentru celelalte cumpărături, conform theverge.com.

De asemenea, gigantul de tehnologie le oferă posibilitatea utilizatorilor de iPhone să își comande și un card fizic, din titan, ce va fi emis de catre Mastercard. Cumpărăturile prin intermediul acestuia vor avea cashback de 1%.