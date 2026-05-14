Au fost schimburi de cuvinte calde, dar puține lucruri concrete după două ore de întrevederi și un banchet de stat în Marea Sală a Poporului din Beijing. Însă, potrivit unui purtător de cuvânt, Xi Jinping a avertizat în privința unui posibil conflict cu Statele Unite din cauza Taiwan.

Președintele american a fost întâmpinat cu mare fast în fața Marii Săli a Poporului din Beijing, centrul ceremonial și politic al Chinei.

Donald Trump: „Vom avea un viitor fantastic împreună. Un respect imens pentru China, pentru munca pe care ați făcut-o. Sunteți un mare lider. O spun tuturor: sunteți un mare lider. Uneori oamenii nu mă plac pentru că spun asta, dar o spun oricum pentru că este adevărat. Eu spun doar adevărul”.

În timp ce Donald Trump a improvizat, Xi Jinping a citit cu atenție un discurs pregătit dinainte.

Xi Jinping: „Dacă China și Statele Unite pot depăși așa-numita "capcană a lui Tucidide" și pot crea un nou model de relații între marile puteri, dacă putem lucra împreună pentru a aborda provocările globale și a aduce mai multă stabilitate în lume”. Capcana lui Tucidide este un concept din relațiile internaționale care descrie tendința de conflict atunci când o putere emergentă amenință să înlocuiască o putere dominantă.

Xi Jinping: „Interesele comune ale Chinei și Statelor Unite sunt mai importante decât diferențele care le separă. Succesul fiecărei țări reprezintă o oportunitate pentru cealaltă, iar stabilitatea relațiilor sino-americane este benefică pentru întreaga lume. Ambele părți au de câștigat din pace, în timp ce confruntarea le-ar afecta pe amândouă. Ar trebui să fim parteneri, nu adversari”.

După discuții care au durat mai bine de două ore, în cursul dimineții, președinții Xi și Trump au revenit la Marea Sală a Poporului pentru dineul de stat.

Xi Jinping: „Realizarea "Marii renașteri a națiunii chineze" și faptul de a face "America măreață din nou" - acestea pot merge mână în mână. Ne putem ajuta reciproc să reușim și să promovăm bunăstarea întregii lumi. Atât China, cât și Statele Unite au de câștigat din cooperare și de pierdut din confruntare”.

Donald Trump: „Vreau să-i mulțumesc președintelui Xi, prietenul meu, pentru această primire magnifică. Chiar a fost o primire magnifică, fără egal. Și pentru că ne-a găzduit cu atâta amabilitate în această vizită de stat foarte istorică”.

Donald Trump nu este însoțit de Prima Doamnă în vizita sa la Beijing. În schimb, fiul președintelui american, Eric Trump, a participat la banchet alături de soție. Din delegația americană fac parte și liderii unor mari companii americane. Dintre aceștia, Elon Musk a venit cu fiul lui.

Donald Trump: „I-am invitat pe cei mai importanți 30 de lideri de companii din lume și fiecare a acceptat. Sunt aici astăzi pentru a vă arăta respect dumneavoastră și Chinei și așteaptă cu interes schimburile comerciale și afacerile. Totul va fi complet reciproc din partea noastră”.

Taiwan, cea mai importantă chestiune în relațiile China–SUA

„Președintele Xi Jinping i-a subliniat președintelui Donald Trump că Taiwanul este cea mai importantă chestiune în relațiile China–SUA” - a declarat un purtător de cuvânt al ministerului de externe de la Beijing. „Dacă este gestionată corect, relația bilaterală va avea stabilitate generală”. Dar Xi ar fi avertizat: „În caz contrar, cele două țări vor avea ciocniri și chiar conflicte, punând întreaga relație în mare pericol”.

În cursul vizitei lor la Templul Cerului, Donald Trump și Xi Jinping s-au oprit pentru fotografii. Întrebările unui reporter american despre Taiwan au rămas fără răspuns. Taiwanul nu a fost pomenit în niciun fel în comunicatul Casa Albă. Însă secretarul de stat Marco Rubio a declarat că politica Americii în privința Taiwanului rămâne neschimbată.

Pe de altă parte, în comunicatul final, în versiunea Beijingului, Iran este doar menționat, printre alte chestiuni geostrategice.

Washingtonul transmite că „cele două părți au convenit că Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă pentru a susține transportul liber de petrol și gaze naturale”. Și ambele țări au stabilit că Iranul nu trebuie să dețină niciodată o armă nucleară - mai susține Casa Albă.