Trump și Giani Infantino, huidiți la ceremonia de premiere a Cupei Mondiale. Președintele, retras de șeful FIFA de pe podium

Trump a sosit la stadion cu elicopterul prezidențial Marine One, care a survolat arena cu aproximativ 45 de minute înainte de startul meciului. Pe durata finalei, el a urmărit partida dintr-o lojă VIP, alături de președintele FIFA, Gianni Infantino. În apropiere s-au aflat și alți oficiali și foști fotbaliști, printre care regele Spaniei, Felipe al VI-lea, premierul Canadei, Mark Carney, și președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, scrie The Guardian.

Trump a apărut pentru scurt timp pe ecranele stadionului după intonarea imnului național al Statelor Unite. O parte a publicului l-a huiduit, însă reacția a fost mai puțin ostilă decât la alte evenimente sportive la care a participat în timpul mandatului său. În schimb, când Trump și Infantino au intrat pe teren pentru ceremonia de premiere, după ce Spania și-a asigurat victoria, huiduielile s-au auzit în tot stadionul. Potrivit raportului transmis de echipa de presă a Casei Albe, nivelul zgomotului din arenă a crescut de la aproximativ 78 de decibeli înainte de prezentarea lor la 84 de decibeli în momentul în care Trump a pășit pe teren.

După ce i-a înmânat Spaniei trofeul Cupei Mondiale, Trump a încercat să rămână alături de jucători, lângă podium, în timp ce aceștia sărbătoreau victoria. Gianni Infantino l-a îndrumat însă discret să se retragă, lăsând echipa să continue celebrarea.