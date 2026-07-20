Trump și Giani Infantino, huidiți la ceremonia de premiere a Cupei Mondiale. Președintele, retras de șeful FIFA de pe podium

Stiri externe
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Trump infantino cm 2026
Profimedia

Donald Trump și Gianni Infantino au fost huiduiți când au intrat pe teren pentru ceremonia de premiere, înainte ca președintele SUA să încerce să se alăture sărbătorii de după victoria Spaniei.

autor
Aura Trif

Trump a sosit la stadion cu elicopterul prezidențial Marine One, care a survolat arena cu aproximativ 45 de minute înainte de startul meciului. Pe durata finalei, el a urmărit partida dintr-o lojă VIP, alături de președintele FIFA, Gianni Infantino. În apropiere s-au aflat și alți oficiali și foști fotbaliști, printre care regele Spaniei, Felipe al VI-lea, premierul Canadei, Mark Carney, și președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, scrie The Guardian.

Trump a apărut pentru scurt timp pe ecranele stadionului după intonarea imnului național al Statelor Unite. O parte a publicului l-a huiduit, însă reacția a fost mai puțin ostilă decât la alte evenimente sportive la care a participat în timpul mandatului său. În schimb, când Trump și Infantino au intrat pe teren pentru ceremonia de premiere, după ce Spania și-a asigurat victoria, huiduielile s-au auzit în tot stadionul. Potrivit raportului transmis de echipa de presă a Casei Albe, nivelul zgomotului din arenă a crescut de la aproximativ 78 de decibeli înainte de prezentarea lor la 84 de decibeli în momentul în care Trump a pășit pe teren.

După ce i-a înmânat Spaniei trofeul Cupei Mondiale, Trump a încercat să rămână alături de jucători, lângă podium, în timp ce aceștia sărbătoreau victoria. Gianni Infantino l-a îndrumat însă discret să se retragă, lăsând echipa să continue celebrarea.

Scena a amintit de finala Cupei Mondiale a Cluburilor din vara trecută, desfășurată pe același stadion, când Trump a înmânat trofeul echipei Chelsea și a încercat, de asemenea, să se alăture sărbătorii, spre surprinderea jucătorilor.

De la realegerea sa, Trump a participat la mai multe evenimente sportive, inclusiv la Super Bowl, US Open, Daytona 500 și Ryder Cup. În acest an, el a fost prezent la mai multe competiții de golf, la finala campionatului universitar de fotbal american și la meciul al treilea al finalei NBA, unde a fost huiduit de fanii echipei New York Knicks.

Prezența sa la finala Cupei Mondiale a fost prima apariție a lui Trump la un meci al turneului găzduit în această vară de Statele Unite, Canada și Mexic.

Trump are o relație apropiată cu Gianni Infantino. În timpul turneului, el l-a contactat pe președintele FIFA pentru a cere reanalizarea suspendării atacantului american Folarin Balogun, eliminat controversat înaintea meciului din optimile de finală. FIFA a revocat ulterior suspendarea, însă episodul a alimentat controverse, iar reprezentativa Statelor Unite a fost eliminată în optimi de Belgia.

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Sursa: The Guardian

Etichete: cupa mondială, donald trump, huiduieli, stadion,

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