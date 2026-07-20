Trump și Giani Infantino, huidiți la ceremonia de premiere a Cupei Mondiale. Președintele, retras de șeful FIFA de pe podium

Trump a sosit la stadion cu elicopterul prezidențial Marine One, care a survolat arena cu aproximativ 45 de minute înainte de startul meciului. Pe durata finalei, el a urmărit partida dintr-o lojă VIP, alături de președintele FIFA, Gianni Infantino. În apropiere s-au aflat și alți oficiali și foști fotbaliști, printre care regele Spaniei, Felipe al VI-lea, premierul Canadei, Mark Carney, și președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, scrie The Guardian.
Trump a apărut pentru scurt timp pe ecranele stadionului după intonarea imnului național al Statelor Unite. O parte a publicului l-a huiduit, însă reacția a fost mai puțin ostilă decât la alte evenimente sportive la care a participat în timpul mandatului său. În schimb, când Trump și Infantino au intrat pe teren pentru ceremonia de premiere, după ce Spania și-a asigurat victoria, huiduielile s-au auzit în tot stadionul. Potrivit raportului transmis de echipa de presă a Casei Albe, nivelul zgomotului din arenă a crescut de la aproximativ 78 de decibeli înainte de prezentarea lor la 84 de decibeli în momentul în care Trump a pășit pe teren.
După ce i-a înmânat Spaniei trofeul Cupei Mondiale, Trump a încercat să rămână alături de jucători, lângă podium, în timp ce aceștia sărbătoreau victoria. Gianni Infantino l-a îndrumat însă discret să se retragă, lăsând echipa să continue celebrarea.
Scena a amintit de finala Cupei Mondiale a Cluburilor din vara trecută, desfășurată pe același stadion, când Trump a înmânat trofeul echipei Chelsea și a încercat, de asemenea, să se alăture sărbătorii, spre surprinderea jucătorilor.
De la realegerea sa, Trump a participat la mai multe evenimente sportive, inclusiv la Super Bowl, US Open, Daytona 500 și Ryder Cup. În acest an, el a fost prezent la mai multe competiții de golf, la finala campionatului universitar de fotbal american și la meciul al treilea al finalei NBA, unde a fost huiduit de fanii echipei New York Knicks.
Prezența sa la finala Cupei Mondiale a fost prima apariție a lui Trump la un meci al turneului găzduit în această vară de Statele Unite, Canada și Mexic.
Trump are o relație apropiată cu Gianni Infantino. În timpul turneului, el l-a contactat pe președintele FIFA pentru a cere reanalizarea suspendării atacantului american Folarin Balogun, eliminat controversat înaintea meciului din optimile de finală. FIFA a revocat ulterior suspendarea, însă episodul a alimentat controverse, iar reprezentativa Statelor Unite a fost eliminată în optimi de Belgia.
Selecţionata Spaniei a câştigat al doilea său titlu mondial la fotbal, după ce a învins Argentina cu scorul de 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri, duminică, pe New York/New Jersey Stadium, în finala turneului găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada