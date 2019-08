Stupoare în Danemarca, după ce Trump și-a anulat vizita. „Autosuficient şi obraznic”

UPDATE: La Copenhaga, Casa Regală, aflată la originea invitaţiei lui Trump, şi-a exprimat „surpriza”, într-un comunicat scris, transmis la televiziunea publică DR.

La rândul său, întreaga clasă politică daneză s-a declarat stupefiată, notează Agerpres.

„Realitatea bate ficţiunea. (Donald Trump) este un om imprevizibil”, a notat, pe Twitter, Martin Ostergaard, liderul stângii radicale şi membru al majorităţii parlamentare daneze.

„Fără niciun motiv, Trump consideră că o parte (autonomă) a ţării noastre este de vânzare. Apoi, el îşi anulează într-un mod insultător o vizită pe care întreaga lume o pregătea. Oare bucăţi din SUA sunt de vânzare? Alaska?”, şi-a exprimat indignarea conservatorul danez Rasmus Jarlov, cerând „mai mult respect”.

As a Dane (and a conservative) it is very hard to believe. For no reason Trump assumes that (an autonomous) part of our country is for sale. Then insultingly cancels visit that everybody was preparing for.

Are parts of the US for sale? Alaska?

Please show more respect.

