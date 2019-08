Trump insistă să cumpere Groenlanda: „E o afacere imobiliară”. Reacția Danemarcei

Preşedintele american Donald Trump admite că a luat în calcul cumpărarea Groenlandei de la Danemarca. Într-o declaraţie făcută jurnaliştilor, Trump a precizat că ar fi vorba „de o mare afacere imobiliară”.

Asta în condiţiile în care oficialii danezi şi groenlandezi au transmis în ultimele zile, pe un ton mai serios sau mai amuzat, acelaşi mesaj: Groenlanda nu e de vânzare.

La câteva zile după ce informaţia a ajuns „pe surse” în presa de peste ocean, preşedintele american Donald Trump a recunoscut că a discutat cu consilierii săi despre posibilitatea de a cumpăra cea mai mare insulă a lumii, din raţiuni strategice.

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite: „Groenlanda... nu ştiu, povestea a ajuns cumva în public. Doar am vorbit despre asta. În esenţă, Danemarca o deţine. Suntem aliaţi apropiaţi cu Danemarca, protejăm Danemarca, aşa cum protejăm regiuni întinse ale lumii. Aşa că a apărut ideea asta, am spus că e cu siguranţă interesantă, din punct de vedere strategic, şi că am fi interesaţi. Dar vom vorbi un pic cu ei”.

Preşedintele american rămâne optimist deşi, de mai bine de trei zile, oficialii danezi transmit acelaşi mesaj.

Mette Frederiksen, premierul danez: „Bineînţeles că Groenlanda nu e de vânzare. Apropo, Groenlanda nu e daneză, Groenlanda aparţine groenlandezilor. Kim Kielsen (premierul groenlandez, n.r.) a spus-o cât se poate de clar: Groenlanda nu va fi vândută”.

Întrebat dacă Statele Unite ar putea oferi un teritoriu american la schimb pentru Groenlanda, liderul de la Casa Albă a răspuns că: „În esenţă, este o afacere imobiliară de amploare, multe lucruri se pot face. Danemarca are de suferit foarte mult, pentru că pierde aproape 700 de milioane de dolari anual pentru a susţine Groenlanda”.

Reporter: „Cât credeţi că valorează?”

Donald Trump: „Nu am ajuns încă acolo. Întâi, trebuie să aflăm dacă sunt sau nu interesaţi”.

De parcă nu ar fi spus-o de suficiente ori, premierul danez a concluzionat că: „Din fericire, epoca în care se vindeau şi se cumpărau alte ţări şi populaţii a trecut. Haideţi să o lăsăm aşa”.

Problema vânzării Groenlandei ar putea fi tranşată definitiv la începutul lui septembrie. Donald Trump are o vizită programată în Polonia şi, la întoarcere, a spus că ar putea trece şi prin Copenhaga.

