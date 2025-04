Trump se laudă că a trecut testul cognitic, parte a examenului medical anual. "Am răspuns corect la toate întrebările"

La 78 de ani Trump care în ianuarie a devenit cel mai vârstnic președinte din istoria Statelor Unite a petrecut aproape 5 ore la Centrul național de medicină militară Walter Reed.

A dezvăluit că a fost supus "la toate testele, pe care ți le poți imagina", dar a menționat că s-ar putea ca rapoartele medicale să nu fie gata până la sfârșitul săptămânii.

Nu se ştie dacă Trump va dezvălui apoi detalii despre starea sa de sănătate. El a păstrat mereu misterul în această privință deși a pus deseori sub semnul întrebării capacitatea fizică și mentală a predecesorului său Joe Biden.



Trump: ”Cred că este un test destul de cunoscut. Orice ar fi, am reușit. Am răspuns corect la toate întrebările, așa cum am mai făcut-o de vreo 4 ori înainte. Am dat testul cognitiv, cred că de 4 ori. Nu am greșit nimic. Asta își doresc americanii, nu-i așa? Biden a refuzat să-l dea. Kamala a refuzat să-l dea. Cred că majoritatea lor refuză să-l dea, dar eu nu refuz”.

