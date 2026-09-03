Cuplul s-a întors în Regatul Unit săptămâna trecută, la șase ani după ce a părăsit Marea Britanie și s-a mutat în SUA, stabilindu-se în California în 2020, scrie news.ro, care citează The Guardian.

Harry și Meghan nu au vorbit încă public despre planurile lor, însă, pe fondul speculațiilor privind durata șederii și locul în care vor locui, se spune că intenționează să rămână în regat pentru o „perioadă îndelungată”.

„Nu eram un fan al lor”, le-a spus președintele SUA reporterilor în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri care a urmat, miercuri, conferinței de presă cu reprezentanții industriei turismului.

Trump a vorbit însă cu mult mai multă căldură despre familia regală britanică și despre relația sa cu regretata regină Elisabeta a II-a și cu regele Charles.

„Am avut o relație foarte bună cu regina, chiar foarte bună. Am ajuns să o cunosc foarte bine. O relație cu adevărat bună cu Regele Charles – l-am cunoscut ca prinț Charles și ca rege Charles. Îl cunosc de mult timp”, a declarat șeful Casei Albe.

Trump: Harry și Meghan au lipsit de respect familiei regale

Descriindu-l pe Charles drept un „tip grozav, grozav”, Trump a spus că, în opinia sa, Harry și Meghan „au tratat familia regală cu o mare lipsă de respect”.

„Nu mi-a plăcut”, a mărturisit el, adăugând: „Dacă aș fi fost în locul familiei regale, nu i-aș fi primit înapoi”.

Declarațiile lui Trump vin în contextul în care revenirea lui Harry și Meghan în Marea Britanie a alimentat speculațiile privind intențiile cuplului și viitorul acestuia în Regatul Unit.

Trump nutrește de multă vreme o fascinație și o admirație pentru familia regală britanică, pe care le atribuie unei amintiri din copilărie. El a povestit că a urmărit la televizor încoronarea reginei Elisabeta a II-a, în 1953, alături de mama sa, Mary Anne Trump, care s-a născut în Scoția.

Trump o adora pe regretata regină, pe care o descria drept o „femeie extraordinară” care „nu a făcut niciodată vreo greșeală” în deceniile petrecute pe tron.

În schimb, despre Harry și Meghan nu a avut o părere prea bună. La începutul celui de-al doilea mandat, în februarie 2025, s-a pus chiar problema dacă nu ar fi cazul să le fie examinat statutul de imigranți și, eventual, să fie expulzați, fiind suspectați că ar fi fost protejați de fostul președinte Joe Biden.