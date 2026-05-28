Lucian Rusu a scris, joi, pe Facebook, că preţul energiei nu este doar o problemă economică, ci afectează competitivitatea companiilor româneşti.

"În ultimii ani, firmele româneşti au fost puse sub presiune de costurile tot mai mari ale energiei, iar industrii întregi au pierdut teren. Efectele se văd deja: producţie industrială în scădere, investiţii amânate şi o economie care are nevoie urgentă de stabilitate şi predictibilitate. Fără investiţii serioase în energie, nu putem vorbi despre preţuri mai mici şi despre dezvoltare economică reală", a afirmat senatorul liberal, Lucian Rusu.

Potrivit acestuia, România are la dispoziţie fonduri uriaşe pentru investiţii prin Fondul de Modernizare, însă multe dintre proiecte avansează greu.

"Avem întârzieri majore la investiţii strategice în producţie, stocare şi reţele energetice. La unele companii de stat, după ani întregi, gradul de realizare este sub zece la sută sau chiar sub patru la sută. Asta înseamnă risc de pierdere a fondurilor europene, întârzieri în modernizarea sistemului energetic şi, implicit, facturi mai mari pentru oameni şi companii", a declarat Lucian Rusu.

Senatorul PNL consideră că este nevoie de performanţă în companiile de energie şi că "nu mai putem accepta blocaje, întârzieri şi indicatori de performanţă doar pe hârtie".

"România are şansa să îşi consolideze independenţa energetică, să modernizeze infrastructura şi să devină mai competitivă economic. Dar pentru asta, investiţiile trebuie făcute la timp", a adăugat senatorul PNL, Lucian Rusu.