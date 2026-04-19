Ceremonia de semnare a avut loc în Biroul Oval, unde Trump a anunțat și o investiție federală de 50 de milioane de dolari pentru continuarea studiilor privind ibogaina, un medicament psihedelic relatează CNN preluat de news.ro.

„În multe cazuri, aceste tratamente experimentale au demonstrat un potențial de a schimba viața celor care suferă de boli mintale grave și depresie, inclusiv a prețuiților noștri veterani", a declarat șeful statului american.

Înainte de a semna ordinul, Trump s-a referit la cercetările inițiale privind potențialul medicamentului, glumind că și el ar dori să ia ibogaină. „Pot să primesc și eu, vă rog? Voi lua și eu", a spus președintele, adăugând că ar „face orice ar fi nevoie". Comentariul său a stârnit râsete în sală. „Nu am timp să fiu deprimat. Știți, dacă vă mențineți suficient de ocupați, poate că și asta funcționează. Asta fac eu", a completat el.

Un podcaster l-a provocat pe Trump

La eveniment au fost prezenți secretarul Sănătății și Serviciilor Sociale, Robert F. Kennedy Jr., și gazda de podcast Joe Rogan, susținător al ibogainei. Rogan, care l-a sprijinit pe Trump în 2024, a afirmat că demersul său către președinte a contribuit la declanșarea acestei măsuri. „Vreau să le spun tuturor cum s-a întâmplat asta. I-am trimis președintelui Trump niște informații", a spus Rogan. „Mesajul text pe care l-am primit înapoi – sună grozav, vrei aprobarea FDA? Hai s-o facem – a fost literalmente atât de rapid", a adăugat el.

Kennedy a precizat că inițiativa face parte dintr-un efort mai larg de combatere a crizei de sănătate mintală din SUA. „HHS va accelera aprobarea cercetării și accesul la noi tratamente de sănătate mintală, inclusiv terapii psihedelice, luând această decizie, acest pas decisiv pentru a face față uneia dintre cele mai urgente provocări de sănătate publică cu care se confruntă națiunea noastră, criza sănătății mintale", a declarat el. „Acest ordin executiv elimină majoritatea obstacolelor legale care împiedică cercetătorii, oamenii de știință, medicii și clinicienii americani să studieze în mod corespunzător aceste medicamente și, acolo unde este cazul, să stabilească protocoale pentru utilizarea lor terapeutică în condiții de siguranță", a adăugat secretarul.

Ordinul vizează și accelerarea procesului de aprobare a anumitor tratamente pe bază de substanțe psihedelice. Dr. Marty Makary, comisarul Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA), a afirmat că procesul ar putea avansa semnificativ mai rapid. „Medicamentele pot fi aprobate în câteva săptămâni, nu într-un an sau mai mult, ci în câteva săptămâni, dacă sunt în conformitate cu prioritățile noastre naționale", a declarat Makary.

Ibogaina nu are aprobarea FDA

În timpul campaniei electorale din 2024, Kennedy a declarat că fiul său și mai mulți prieteni au folosit substanțe psihedelice pentru a face față traumelor și depresiei. În iulie, el a spus în fața Congresului că aceste substanțe „au un avantaj enorm dacă sunt administrate într-un cadru clinic", adăugând că se depun eforturi pentru ca acest lucru să se întâmple în termen de 12 luni.

Substanța e folosita în alte țări și extrasă din planta iboga

Oamenii de știință și-au exprimat însă îngrijorarea că administrația ar putea ocoli standardele riguroase ale cercetării medicale, punând pacienții în pericol.

Ibogaina nu a fost aprobată de FDA, dar este utilizată în unele țări pentru tratarea simptomelor de sevraj de la opioide. De zeci de ani, substanța este clasificată în Lista I, destinată drogurilor fără utilizare medicală acceptată și cu potențial ridicat de abuz. Extractă din planta iboga din Africa Centrală, compusul a fost folosit pentru reducerea poftei de opioide și pentru tratarea simptomelor depresiei, anxietății și tulburării de stres post-traumatic la veterani. Cercetări preliminare sugerează că ar putea modifica anumite căi neuronale, cu potențiale îmbunătățiri în cazul unor afecțiuni de sănătate mintală.

Totodată, halucinogenul crește riscul de ritmuri și frecvențe cardiace anormale și poate provoca vărsături. Mai multe decese au fost asociate cu ingestia de ibogaină, deși nu este întotdeauna clar dacă medicamentul în sine, afecțiunile medicale subiacente sau alți factori au fost cauza directă.

Ibogaina este singurul psihedelic menționat nominal în ordinul executiv, dar LSD-ul, MDMA-ul și psilocibina – ingredientul activ din „ciupercile magice" – au fost, de asemenea, studiate în SUA ca tratamente pentru tulburarea de stres post-traumatic și depresie.

Studii clinice de mică amploare au arătat că una sau două doze de psilocibină, administrate într-un cadru terapeutic, pot produce schimbări dramatice și de lungă durată la persoanele cu tulburare depresivă majoră rezistentă la tratament, care de obicei nu răspunde la antidepresivele tradiționale. Pe baza acestor cercetări, FDA a desemnat psilocibina ca medicament revoluționar, o categorie creată pentru a accelera procesul de evaluare a medicamentelor experimentale încă neaprobate, destinate tratării afecțiunilor grave sau care pun viața în pericol.

O formulă de LSD pentru tratarea tulburării de anxietate generalizată a primit statutul de terapie revoluționară în 2024 și este în prezent supusă unor studii suplimentare.

Tot în 2024, FDA a refuzat să aprobe MDMA ca tratament pentru PTSD, solicitând studii clinice suplimentare de la sponsorul medicamentului. Un comitet consultativ al agenției și-a exprimat îngrijorarea cu privire la integritatea studiilor efectuate anterior și a afirmat că era dificil de stabilit în ce măsură terapia prin conversație asociată a influențat rezultatele participanților.