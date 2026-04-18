De când Statele Unite au impus o blocadă asupra porturilor și zonelor de coastă iraniene, 23 de nave s-au conformat ordinelor forțelor armate americane de a se întoarce în Iran, a anunțat sâmbătă armata americană, scrie Reuters.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a remarcat sâmbătă că Iranul „a vrut să închidă” din nou Strâmtoarea Ormuz, dar că „nu ne pot șantaja”.

El a adăugat că discuțiile cu Teheranul „merg foarte bine” și că administrația sa ar trebui să aibă „unele informații până la sfârșitul zilei”.

Trump a repetat că Iranul „nu are nici marină, nici forțe aeriene, nici lideri”. El a spus că operațiunea militară americană din Iran a dus la o „schimbare forțată de regim”, ceea ce a permis Washingtonului să adopte o „poziție dură” în cadrul negocierilor, scrie agenția de știri Baha.