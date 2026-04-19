Declarația survine după ce US Navy a anunțat extinderea operațiunilor de interceptare a navelor suspectate că sprijină guvernul iranian, dincolo de blocada instituită asupra porturilor de pe coasta persană. Forțele navale americane desfășurate în întreaga lume vor putea opri, percheziționa și confisca orice navă legată de Teheran sau suspectată că transportă bunuri care ar putea ajuta regimul – de la arme și petrol la metale și echipamente electronice, a relatat Wall Street Journal, citat de Reuters, transmite Agerpres.

Generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al SUA, a detaliat joi, la Pentagon, strategia militară americană. Statele Unite vor viza navele care au părăsit strâmtoarea Ormuz înainte de instituirea blocării porturilor iraniene, la începutul acestei săptămâni.

„Forțele americane din alte zone de responsabilitate vor urmări în mod activ orice navă care arborează pavilionul iranian sau orice navă care încearcă să ofere sprijin material Iranului", a declarat el jurnaliștilor.

US Navy a prezentat și o listă detaliată a mărfurilor considerate contrabandă, precizând că va confisca aceste bunuri de pe navele comerciale „indiferent de locul în care se află". Un aviz publicat joi stipulează că orice „marfă destinată unui inamic și susceptibilă de a fi utilizată într-un conflict armat" este „susceptibilă de a fi confiscată în orice loc situat dincolo de teritoriul neutru".

Decizie contradictorie la Teheran

Escaladarea presiunii militare americane asupra transportului maritim iranian intervine într-un moment de maximă tensiune: armistițiul dintre cele două părți urmează să expire în câteva zile.

Într-o mișcare surprinzătoare, autoritățile iraniene au închis Strâmtoarea Ormuz la nici 24 de ore după ce ministrul de externe Abbas Araghchi și președintele Donald Trump anunțaseră vineri redeschiderea acestei rute vitale pentru tranzitul petrolierelor și al navelor comerciale. Comandamentul forțelor armate iraniene a revenit ulterior asupra deciziei, invocând drept motiv blocada americană asupra porturilor iraniene, care rămâne în vigoare.

Strâmtoarea Ormuz constituie o rută maritimă crucială pentru transportul global de energie și alte mărfuri. Orice confruntare armată în această zonă are deja repercusiuni majore asupra piețelor internaționale și a securității energetice mondiale.