Războiul nemilos al lui Donald Trump împotriva energiilor regenerabile întâmpină o rezistență puternică, întrucât interesul americanilor pentru energia curată, produsă local, continuă să crească, relatează Euronews.

Președintele SUA a declarat anul trecut o urgență energetică națională pentru a crește dramatic producția internă de combustibili fosili. În februarie, Trump a semnat un ordin executiv care ordonă Departamentului Apărării să cumpere mai multă energie electrică generată de cărbune, considerat cel mai murdar și mai poluant mod de producere a energiei.

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