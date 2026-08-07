Analiștii spun că ar putea dura ani până la refacerea stocurilor de muniții. Tocmai în acest context delicat, serviciile americane de informații avertizează că Rusia ar pregăti o escaladare a tensiunilor cu Occidentul mai devreme decât se preconiza – chiar din această toamnă. Un amplu atac cibernetic, ori trimiterea așa-numiților „omuleți verzi” pentru o invazie limitată se numără printre scenariile luate în calcul. Cel mai probabil, Moscova va viza o țară de pe flancul estic al NATO.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Avem echipamente și muniții din belșug. În plus, avem stocuri de muniție în întreaga lume, astfel încât, dacă am avea vreodată nevoie de ele, le-am putea aduce înapoi.”

Și totuși, Donald Trump și-a nuanțat poziția după ce, într-o postare de joi, nega categoric orice deficit de muniții și chiar amenința cu închisoarea pe oricine susține contrariul.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Avem anumite tipuri de muniții care sunt foarte puternice și din care avem rezerve nelimitate. La alte categorii nu stăm chiar așa de bine.”

Potrivit presei americane, deficitul de rachete cu rază lungă de acțiune și de interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană ar fi fost unul dintre factorii care l-au determinat pe Trump să renunțe la planurile de a lansa noi atacuri împotriva Iranului, la sfârșitul săptămânii trecute.

Jim Sciutto, CNN Anchor and Chief National Security Analyst: „Ce înseamnă acest lucru pentru Statele Unite? Limitarea opțiunilor militare pe viitor în confruntarea cu Iranul. Iar pentru aliații americanilor din Golf devine clar că vor rămâne vulnerabili în fața rachetelor și dronelor iraniene. Pentru europeni, înseamnă că ajutorul Statelor Unite pentru apărarea aeriană a Ucrainei nu va veni curând. Și este un semnal de alarmă care le transmite europenilor că trebuie să-și construiască propriile rachete interceptoare și propriile sisteme de apărare antirachetă. Iar China privește toate aceste lucruri cu un interes uriaș, pentru a calcula cât va rezista armata americană în orice potențial conflict.”

Reporter: În ceea ce privește Ucraina, președintele Zelenski spune că țara sa are nevoie disperată de rachete cu rază lungă de acțiune sau de baterii de rachete Patriot...

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Și noi vrem să avem rachete, pentru că Biden le-a dat foarte multe. Când am plecat eu, stocurile erau pline, iar Biden a dat o mare parte din ele. Acum refacem aceste stocuri.”

Veștile sunt cu atât mai alarmante cu cât serviciile de informații americane estimează că Vladimir Putin ia serios în calcul un atac asupra unui stat NATO, posibil încă din această toamnă. The Wall Street Journal menționează mai multe scenarii posibile – de la atac cibernetic masiv până la trimiterea unor forțe armate neidentificate pentru o invazie limitată. Atacul ar viza probabil flancul estic al NATO, pentru a testa angajamentele alianței prevăzute de articolul 5 al solidarității.

Incidentul cu drona cu explozibil descoperită pe aeroportul din Leipzig este doar cel mai recent episod al războiului hibrid purtat de Rusia împotriva Occidentului.

Hans-Jakob Schindler, expert în securitate: „Mesajul pe care (rușii, n.r.) încearcă să-l transmită este simplu: «Putem face orice vrem. Iar voi, germanii, ar trebui să fiți atenți. Dacă veți continua să sprijiniți Ucraina în același mod, consecințele pot fi și mai grave.» Vedem încercări repetate de a provoca NATO și de a demonstra că încă există vulnerabilități în sistemul de apărare al Alianței.”

Lituania și-a reiterat avertismentul că Moscova ar pregăti atacuri asupra infrastructurii critice din statele baltice, cu drone capturate de la ucraineni, pentru a masca originea acțiunilor.

Robertas Kaunas, ministrul Apărării al Lituaniei: „Strângem informații care arată că Rusia ia în calcul posibile provocări în regiunea baltică, inclusiv operațiuni sub steag fals. Nu există o dată precisă. Monitorizăm planificarea Rusiei, iar aceste evaluări sunt împărtășite și de aliații noștri din NATO, inclusiv de Polonia și statele baltice.”

În iulie, NATO a trimis de peste trei ori mai multe avioane de luptă pentru interceptări pe flancul estic decât în aceeași lună a anului trecut. Alianța spune că misiunile au fost declanșate de aeronave militare rusești care zburau fără plan de zbor și cu transponderele oprite în apropierea spațiului aerian aliat.