Putin a anunţat numirea în cadrul a ceea ce el a numit o "rafinare" a structurii armatei, la mijlocul celui de al cincilea an al războiului din Ucraina. Dronele au ajuns să domine conflictul, cele două părţi desfăşurându-le nu numai de-a lungul liniei frontului de 1.200 km dar şi pentru atacuri pe mare sau asupra unor ţinte aflate mult în spatele liniilor precum infrastructură energetică şi depozite comerciale, potrivit Agerpres.

Ucraina a anunţat crearea propriului său comandament "cu impact cu rază lungă" luna trecută.

Putin, adresându-i-se direct lui Liamin în timpul unei reuniuni televizate cu şefii din Ministerul Apărării, a spus că este "unul dintre cei mai calificaţi specialişti" care va prelua conducerea noilor forţe de operaţiuni cu drone. El l-a însărcinat cu încheierea formării acestor forţe şi cu preluarea comenzii "în viitorul apropiat".

Liamin a fost anterior şeful de stat major al grupului "Centru" al forţelor ruseşti care luptă în Ucraina. El a absolvit o şcoală de comandă la tancuri şi are experienţă în lucrul cu forţele terestre.

Putin a descris grupul "Centru" drept o parte cheie a eforturilor Rusiei de a ocupa întreaga regiune Doneţk, o prioritate de prim-plan pentru Moscova în război.