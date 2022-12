Ce este sistemul de rachete Patriot, pe care SUA îl vor da Ucrainei. Pot fi atinse ținte de până la 160 de kilometri

Un oficial de la Casa Albă a declarat, sub protecția anonimatului, că sistemul de apărare antiaeriană Patriot „va fi un atu critic pentru apărarea poporului ucrainean împotriva atacurilor barbare ale Rusiei asupra infrastructurii de bază a Ucrainei”.

Anunțul oficial urmează să fie făcut după ce președintele Ucrainei Volodimir Zelenski ajunge la Washington.

”Președintele Biden va anunța un nou pachet semnificativ de aproape 2 miliarde de dolari de asistență de securitate pentru Ucraina. Acesta va conține o nouă capacitate foarte importantă: o baterie de rachete Patriot, care va fi un atu critic pentru apărarea poporului ucrainean împotriva atacurilor barbare ale Rusiei asupra Ucrainei. infrastructură critică”, se arată în anunțul Casei Albe.

Mișcarea SUA va transmite, de asemenea, un mesaj puternic Moscovei și aliaților europeni, și anume că Washingtonul este gata să trimită o parte din armamentul său avansat de apărare antirachetă pentru a ajuta Kievul să lupte cu invadatorii ruși, notează Deutsche Welle.

Ce este sistemul de rachete Patriot?

Fabricat de conglomeratul american de apărare și aerospațial Raytheon, MIM-104 Patriot este un sistem de rachete sol-aer (SAM) dezvoltat inițial pentru a intercepta aeronavele care zboară la altitudini mari. A fost modificat în anii 1980, pentru a se concentra pe noua amenințare a rachetelor balistice tactice.

Sistemele Patriot vin în baterii complet mobile, care includ un centru de comandă, o stație radar care detectează amenințările și lansatoare.

Potrivit think tank-ului Center for Strategic and International Studies (CSIS) din SUA, o rachetă de interceptare pentru sistemul Patriot costă aproximativ 4 milioane USD (3,8 milioane EUR), iar lansatoarele costă aproximativ 10 milioane USD (9,4 milioane EUR) fiecare.

Aceste baterii din SUA sunt desfășurate în mod regulat în întreaga lume. În plus, sistemele Patriot sunt operate sau achiziționate și de Țările de Jos, Germania, Japonia, Israel, Arabia Saudită, Kuweit, Taiwan, Grecia, Spania, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Qatar, România, Suedia, Polonia și Bahrain.

Raytheon spune că intenționează să continue actualizarea sistemului până în, cel puțin, anul 2048. Bateriile actuale Patriot se pot apăra împotriva rachetelor balistice tactice, a rachetelor de croazieră, dronelor, avioanelor și „alte amenințări” pe care compania nu le specifică.

Acestea sunt câteva dintre mijloacele aeriene pe care Rusia le folosește pentru a ataca Ucraina. Cu toate acestea, forțele ruse folosesc și dispozitive mai mici, cum ar fi mini-dronele, care țin mai aproape de sol, dar care sunt mai greu de urmărit și de interceptat de un sistem Patriot.

Sistemul Patriot acoperă o suprafață de aproximativ 68 de kilometri, potrivit armatei germane. Radarul său poate urmări până la 50 de ținte și poate angaja cinci dintre ele simultan.

În funcție de versiunea utilizată, rachetele interceptoare pot atinge o altitudine de peste 2 kilometri și pot atinge ținte de până la 160 de kilometri distanță.

Fiecare unitate are nevoie de aproximativ 90 de militari pentru a opera, potrivit CSIS.

„Vom instrui forțele ucrainene cu privire la modul de operare a bateriei de rachete Patriot într-o țară terță”, a declarat marți oficialul Casei Albe.

„Acest lucru va dura ceva timp, dar trupele ucrainene vor duce acel antrenament înapoi în țara lor pentru a opera această baterie”.

De ce vrea Kievul sistemul Patriot?

Ucraina a cerut în repetate rânduri țărilor occidentale sisteme sofisticate de apărare aeriană, pentru a se apăra împotriva bombardamentelor Rusiei asupra infrastructurii energetice civile.

La o întâlnire recentă a Grupului celor Șapte (G7), Zelenski a cerut în mod special liderilor să trimită mai multe echipamente de apărare aeriană.

„Din păcate, Rusia încă mai are avantaj în artilerie și rachete”, a spus el.

La sfârșitul lunii noiembrie, ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a declarat că sistemul de apărare Patriot este „ceea ce Ucraina are cea mai mare nevoie” pentru a proteja infrastructura energetică și pentru a opri întreruperile de curent .

„Avem nevoie de apărare antiaeriană, IRIS, Hawks, Patriots și avem nevoie de transformatoare”, a spus el la întâlnirea NATO de la București, potrivit DW.

Ce sisteme folosește acum Ucraina?

Pentru a lupta împotriva rachetelor de croazieră cu altitudine mică ale Rusiei și a dronelor Shahed-136 asemănătoare unei bombe, Ucraina a folosit o serie de sisteme diferite de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune, inclusiv Buk-uri și S-300 de fabricație rusă, rachete Hawk de veche generație fabricate în SUA, și sisteme SAM moderne precum NASAMS.

Dar lansatoarele și rachetele moderne ale sistemului SAM sunt extrem de puține. De exemplu, SUA nu pot trimite mai multe sisteme NASAMS până la sfârșitul anului viitor.

Cea mai mare valoare a rachetelor Patriot este dată de puterea de contracarare a rachetelor balistice tactice care zboară la altitudine mare.

Rusia nu a folosit multe rachete balistice în războiul său împotriva Ucrainei, dar acest lucru s-ar putea schimba dacă le va achiziționa din Iran.

Sistemul Patriot s-a dovedit foarte eficient în Arabia Saudită împotriva rachetelor balistice iraniene, lansate din Yemen.

