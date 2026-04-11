America este coloana vertebrală a alianței transatlantice încă din 1949, dar experții avertizează că retorica și comportamentul lui Trump riscă să submineze încrederea reciprocă din NATO, chiar dacă SUA rămân membre.

„Este deja destul de bine înțeles și temut de mai mulți europeni faptul că, chiar dacă SUA rămân în NATO, sunt un partener nesigur”, a declarat Mark Webber, profesor de politică internațională la Universitatea din Birmingham, pentru Axios.

Criticile lui Trump

Joi, Trump a scris că „niciunul dintre acești oameni, inclusiv ai noștri, foarte dezamăgitor, NATO, nu înțelege nimic decât dacă se pune presiune pe ei!!!”, după o întâlnire cu ușile închise cu secretarul general Mark Rutte.

Trump a criticat în repetate rânduri aliații europeni pentru că nu și-au respectat obligațiile de cheltuieli pentru apărare în cadrul NATO.

De asemenea, i-a criticat recent pentru că nu au susținut războiul cu Iranul (deși unii au oferit sprijin logistic) sau pentru că au impus restricții privind utilizarea teritoriului lor pentru lansarea atacurilor americane.

Aliații SUA au subliniat că Trump a declanșat războiul fără consultarea lor.

Ce spun oficialii

„Așa cum a spus președintele Trump ieri, NATO a fost testată și a eșuat”, a declarat un oficial de la Casa Albă pentru Axios.

Chiar dacă este nemulțumit, Trump nu poate retrage SUA din NATO fără aprobarea Congresului, conform unei legi adoptate în 2023.

Totuși, fostul ambasador NATO Ivo Daalder spune că Trump a creat îndoieli cu privire la angajamentul SUA față de apărarea colectivă prevăzută de Articolul 5, un pilon fundamental al alianței.

Erodarea acestei încrederi, avertizează Daalder, va avea efecte pe termen lung, chiar și după era Trump, indicând sondaje recente care arată o scădere a sprijinului republicanilor pentru NATO.

În același timp, Europa încearcă să reducă dependența de armata americană.

Fără a se retrage din NATO, Trump ar putea sancționa aliații prin retragerea ofițerilor americani din structurile de comandă sau prin blocarea consensului, mecanismul prin care alianța ia decizii.

Wall Street Journal relatează că administrația de la Casa Albă analizează un plan de relocare a trupelor din țările considerate necooperante, inclusiv posibilitatea închiderii unei baze din Europa.

Sancțiunile în interiorul alianței

„Nu există o sancțiune pe care să o aplicăm NATO sau unui aliat fără să ne afecteze și pe noi”, spune Jim Townsend, fost oficial al Departamentului Apărării.

Mutarea bazelor sau trupelor ar afecta capacitatea de apărare și ar implica costuri mari pentru infrastructură, școli și locuințe.

„Din punct de vedere financiar nu are sens. Din punct de vedere militar, la fel”, afirmă Daalder.

Realitatea: Webber spune că rămâne „relativ optimist” în privința viitorului NATO, subliniind că activitatea zilnică a alianței continuă dincolo de tensiunile politice de la Washington.

Istoric, SUA au fost motorul consensului în NATO, chiar dacă acest rol este acum exercitat cu mai puțin entuziasm și cu mai puțină atenție pentru teme precum schimbările climatice.

Criza politică din NATO s-ar putea adânci. Trump a sugerat miercuri o „următoare cucerire” militară după Iran.

De asemenea, a vorbit în repetate rânduri despre posibilitatea de a prelua Groenlanda, teritoriu al Danemarcei, stat membru NATO.

Reacția Europei, spune Daalder, „ar fi și mai vehementă decât cea din ianuarie” dacă un astfel de scenariu s-ar concretiza.