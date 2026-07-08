„Unul dintre subiectele pe care le vom discuta este faptul că vă vom acorda o licență pentru a produce rachete Patriot. E destul de mișto, nu-i așa? Astfel, nu se va mai putea plânge că nu îi oferim suficient”, i-a spus Trump lui Zelenski, potrivit agenției de știri Baha.

Sistemul Patriot, cunoscut oficial sub denumirea de MIM-104 Patriot, este un sistem mobil de rachete sol-aer (SAM) conceput pentru a detecta, urmări și intercepta o varietate de amenințări aeriene, inclusiv aeronave, drone, rachete de croazieră și rachete balistice.