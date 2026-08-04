"Au câştigat prea mulţi bani din cauza penuriei. Nu-mi place acest lucru", le-a spus Trump jurnaliştilor la Casa Albă, conform News.ro.

Comentariile vin după ce cele două companii au raportat rezultate financiare foarte solide pentru trimestrul al doilea. Profitul Chevron a urcat de aproape patru ori, la 12 miliarde de dolari, iar cel al ExxonMobil s-a dublat, ajungând la 14,5 miliarde de dolari.

Trump a afirmat că cele două companii "vor da o parte din aceşti bani înapoi populaţiei" şi că "ar fi bine să reducă preţul de la pompă".

Benzina s-a scumpit cu 40% în SUA, după ce Trump a început războiul din Iran

Preţul petrolului american a crescut cu aproximativ 20% de la izbucnirea conflictului dintre SUA, Israel şi Iran, în timp ce preţul mediu al benzinei în SUA a ajuns la aproximativ 4,10 dolari pe galon, cu aproape 40% peste nivelul dinaintea războiului.

Acţiunile Exxon şi Chevron au scăzut luni, pe fondul declaraţiilor lui Trump şi al ieftinirii petrolului, investitorii sperând că negocierile dintre SUA şi Iran vor reduce riscul unei noi escaladări.