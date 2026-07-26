Pe 3 noiembrie, americanii îi vor alege pe toţi membrii Camerei Reprezentanţilor, precum şi 35 dintre cei 100 de senatori.

Republicanii deţin în prezent un avans de doar câteva locuri în ambele camere.

În mod tradiţional, partidul de la Casa Albă pierde aproape întotdeauna locuri la alegerile de la jumătatea mandatului, dar mai ales când preşedintele este nepopular, a declarat pentru AFP Sarah Binder, profesoară de ştiinţe politice la Universitatea George Washington.

Donald Trump are de fapt doar 39% opinii favorabile faţă de 59% opinii nefavorabile, conform unei medii a sondajelor realizate de New York Times.

Iar tendinţa din sondajele recente este aproape unanimă: democraţii sunt favoriţi să obţină din nou controlul în Camera Reprezentanţilor.

Şansele lor au fost oarecum diminuate, însă, de campania de reorganizare a circumscripţiilor electorale ordonată de Donald Trump în mai multe state republicane. Această strategie politică veche din Statele Unite, numită 'gerrymandering', a redus numărul de curse electorale în care democraţii pot concura cu adevărat.

Într-adevăr, se aşteaptă ca rezultatele să fie strânse doar în 18 până la 20 din cele 435 de circumscripţii pentru Camera Reprezentanţilor, sau mai puţin de 5% din scrutinuri, subliniază Sarah Binder.

În Senat, deşi şansele lor de a recâştiga o majoritate sunt mai mici decât în Cameră, democraţii sunt totuşi din ce în ce mai optimişti, sperând să recâştige locuri în Carolina de Nord, Maine, Iowa, Ohio şi chiar Alaska.

După 19 luni de preşedinţie nefiltrată, Donald Trump se confruntă astfel cu perspectiva de a-şi pierde majoritatea în Congres şi de a nu-şi putea impune agenda legislativă, scrie AFP.

O majoritate democrată ar însemna, de asemenea, o putere de investigaţie sporită, în special în afacerile guvernamentale.

„Promisiunea noastră faţă de poporul american este că îi vom trage la răspundere pe infractori", a declarat joi liderul democraţilor din Camera Reprezentanţilor, Hakeem Jeffries, într-o ameninţare abia voalată la adresa liderilor republicani.

Confruntat cu aceste perspective sumbre pentru partidul său, Donald Trump pare pregătit să-şi reia acuzaţiile de fraudă electorală.

„Avem alegeri foarte importante care se apropie. Vrem ca aceste alegeri să fie oneste", a declarat el într-un discurs de la mijlocul lunii iulie, în timpul căruia şi-a reiterat acuzaţiile nefondate despre alegerile din 2020, despre care susţine că au fost furate în favoarea democratului Joe Biden.

Potrivit Sarei Binder, „preşedintele încă repetă jocul din 2020, chiar dacă congresmenii săi republicani îi cer să se concentreze asupra lui 2026".

Democraţii, la rândul lor, vor să concentreze această campanie pe o problemă centrală: costul vieţii.

Aceasta este o problemă moştenită de la preşedinţia Biden, dar care persistă sub Donald Trump şi este exacerbată de decizia acestuia de a lansa un război împotriva Iranului, provocând o creştere vertiginoasă a preţurilor la benzină.

Liderul democrat Hakeem Jeffries a promis astfel o campanie axată pe reducerea costurilor alimentelor, locuinţelor, benzinei şi, de asemenea, a asistenţei medicale.

Pe de altă parte, Partidul Republican se concentrează pe evidenţierea realizărilor administraţiei Trump în combaterea imigraţiei şi reducerea impozitelor şi încearcă să prezinte tabăra adversă ca fiind din ce în ce mai extremistă. Preşedintele şi aliaţii săi nu ezită să-i prezinte pe democraţi drept comunişti, etichetă care sperie în Statele Unite.

„Este vorba de bun simţ versus nebuni, iar democraţii sunt de partea greşită de fiecare dată", a afirmat vineri preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson.

Potrivit Sarei Binder, "odată ce vom ajunge la toamnă, când alegătorii sunt probabil mai atenţi", republicanii ar trebui să-şi concentreze atenţia asupra problemelor sociale.

„Cred că veţi vedea mai multe atacuri şi mesaje legate de războaie culturale" şi, în special, de "chestiunile transgender", consideră ea.