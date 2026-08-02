Citând surse militare, agenția Mehr a transmis că „acuzațiile” liderului de la Casa Albă nu sunt „decât o nouă minciună”, adăugând că „forțele noastre se află în stare de alertă maximă și sunt pregătite pentru orice eventualitate”, scrie News.ro.

Sâmbătă, președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite și Israelul au convenit să suspende noile atacuri planificate împotriva Iranului, la solicitarea Teheranului și a altor state din regiune, cu condiția ca un acord să fie încheiat într-un termen scurt.

Liderul american a afirmat că viitorul acord cu Iranul ar trebui să includă deschiderea „COMPLETĂ ȘI TOTALĂ A STRÂMTORII ORMUZ”, precum și eliminarea amenințării reprezentate de programul nuclear iranian.

Teheranul avertizează: Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă

Duminică, o altă agenție de presă iraniană, Fars, citând „o sursă apropiată echipei de negociere nucleară”, a transmis că „atâta timp cât Statele Unite își vor menține acțiunile ostile, Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă”.

Războiul din Orientul Mijlociu a început pe 28 februarie, odată cu o campanie de bombardamente israeliano-americane împotriva Iranului, și a provocat mii de morți în regiune.

De atunci, Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, provocând perturbări majore în economia mondială, în condițiile în care, în mod normal, aproximativ 20% din producția mondială de hidrocarburi tranzitează această rută strategică.

Ca represalii, Statele Unite au instituit un blocaj naval asupra porturilor iraniene.