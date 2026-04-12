„Indiferent ce se va întâmpla, noi câştigăm”, a spus Trump. „Fie că ajungem la un acord sau nu, pentru mine nu contează”, a adăugat el.

Întrebat despre perspectiva deblocării activelor Iranului, preşedintele a răspuns: „I-am învins militar. Au aruncat câteva mine subacvatice... Le-am distrus şi toate ambarcaţiunile”.

„dar, din punctul meu de vedere, nu-mi pasă.”

„Am învins complet acea ţară, aşa că să vedem ce se întâmplă”, a continuat Trump. „Poate că vor încheia un acord, poate că nu, mie nu-mi pasă. Din punctul de vedere al Americii, noi câştigăm”, a insistat el.

Trump a mai spus că SUA se află în prezent în „negocieri foarte intense” cu Iranul, în timp ce vicepreşedintele JD Vance purta discuţii la Islamabad de câteva ore cu delegaţia iraniană.

Trump a adresat, de asemenea, o ameninţare Chinei, spunând reporterilor că ţara va avea „probleme mari” dacă va livra arme Iranului.