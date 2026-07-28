În ciuda optimismului lui Trump, Teheranul pare să fi testat rapid pauza din campania militară americană, Arabia Saudită, Iordania şi Irakul raportând luni atacuri cu drone, realtează Reuters, potrivit News.ro.

Sâmbătă, Washingtonul a suspendat brusc o campanie de două săptămâni de atacuri aeriene asupra Iranului, în cadrul celei mai recente schimbări strategice de direcţie a lui Trump în conflictul care durează de cinci luni.

"Avem discuţii constructive", a spus el luni. "Cred că există şanse mari ca ceva să se întâmple, iar dacă se întâmplă, bine; dacă nu, ne întoarcem la ceea ce făceam acum două zile", a avertizat el referindu-se la atacuri aeriene.

Mai târziu, la un miting electoral din Michigan, Trump a spus despre Iran: "Nu-i poţi mitui. Trebuie să-i învingi, şi noi îi vom bate măr. Dar vom vedea cum se va termina. În acest moment, au loc negocieri foarte amicale", a afirmat el.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a declarat luni că între părţi se transmit în continuare mesaje prin intermediul mediatorilor şi că Iranul nu a renunţat la diplomaţie, dar că informaţiile potrivit cărora ar fi solicitat negocieri sunt "invenţii".

"Asta nu face parte din ADN-ul nostru", a spus el.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat duminică pentru Reuters că Iranul îşi va suspenda propriile atacuri atât timp cât va continua armistiţiul autoimpus de Trump.

Dar Comandamentul militar central al Iranului a acuzat ulterior, luni, SUA că ameninţă navele şi petrolierele din apele sale teritoriale şi că "încearcă să impună un blocaj maritim ilegal", ceea ce, potrivit acestuia, "constituie o escaladare a conflictului din regiune".

Arabia Saudită a declarat ulterior că a doborât drone care vizau ţinte petroliere, inclusiv în capitală. Riadul a afirmat că acestea fuseseră lansate din Irak de grupuri armate susţinute de Iran şi şi-a rezervat dreptul de a riposta.

Separat, aliaţii Iranului din gruparea Houthi din Yemen au declarat că au atacat conducta Est-Vest care transportă petrol către principalul port saudit de la Marea Roşie, Yanbu, ca represalii pentru incursiunile dronelor saudite.

Teheranul a mai declarat că deţine în continuare controlul asupra disputatei Strâmtori Ormuz, calea navigabilă cheie pentru aprovizionarea globală cu energie, pe unde Trump a cerut ca navele să poată traversa liber.

Încheierea campaniei militare a SUA, după 13 nopţi consecutive de bombardamente tot mai intense, precum şi declaraţiile lui Trump privind negocierile au determinat scăderea preţurilor petrolului. Decizia lui Trump de a suspenda atacurile SUA a reflectat sfatul primit de la conducerea sa militară, conform căreia bombardamentele atinseseră limitele a ceea ce puteau realiza, potrivit unui oficial american şi mai multor articole ale presei americane.

Oficialul american a declarat pentru Reuters că comandanţii militari l-au informat pe preşedinte că rămân fără ţinte valoroase şi că şeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la epuizarea muniţiei aeriene.

Trump a respins sugestiile conform cărora SUA s-ar confrunta cu o penurie de muniţie, afirmând că armata reface rapid stocurile epuizate de livrările către Ucraina. El a spus că ar dori mai multe "echipamente mai sofisticate".