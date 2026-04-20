Înaintea şi în timpul celor şapte săptămâni de Război în Iran, Trump a fost criticat de opoziţie şi de unii dintre susţinătorii săi cu privire la faptul că a urmat Israelul în conflict, relatează Associated Press.

Însă el acuză pe reţele de socializare presa de faptul că răspândeşte o ”poveste falsă”, în opinia sa.

”Israelul nu m-a convins niciodată să intru în război împotriva Iranului, iar consecinţele (atacului mişcării islamiste palestiniene Hamas în nordul Israelului) la 7 0ctombrie (2023) n-au făcut decât să-mi înărească convingerea de-o viaţă că IRANUL NU POATE AVEA NICIODATĂ O ARMĂ NUCLEARĂ”, scrie pe platforma sa Truth Social Trump.

Pe de altă parte tablodul The New York Post îl citează pe Trump, într-un interviu, anunţând că vicepreşedintele său J. D. Vance se duce în Pakistan la negocieri cu privire la Războiul din Iran împreună cu emisarul său Steve Witkoff şi ginerele său Jared Kushner, scrie AP.

”Ei se duc acum acolo”, a declarat Trump.

”Vor fi acolo în această (luni) seara”, a adăugat el.

AP scrie că este neclar dacă Trump vorbeşte în general sau dacă declaraţiile sale cu privire la Vance sunt exacte.

Oficiali din administraţia sa au refuzat să confirme dacă Vance se află efectiv în zbor către Islamabad, capitala Pakistanului.

Ministrul pakistanez de Externe Ishaq Dar a discutat luni cu omologul său iranian Abbas Araghchi şi l-a îndemnat la o continuare a eforturilor diplomatice în vederea soluţionării problemelor în suspnas, a anunţat Islamabadul.

Ministerul pakistanez de Externe nu precizează însă dacă cei doi miniştri au discutat despre o reluarea a negocierilor între Iran şi statele Unite la Islamabad, dar afirmă că s-au angajat să rămână în contact strâns.

Ministrul pakistanez de Interne Mohsin Naqvi l-a informat luni pe ambasadorul iranian în Pakistan Reza Amiri Moghaddam, într-o întâlnire la Islamabad, cu privire la pregătirea unor negocieri de pace viitoare.

Cele două părţi au subliniat necesitatea unei soluţii durabile, pe cale diplomatică, în vederea unei reduceri a tensiunilor în regiune, a anunţat într-un comunicat Ministerul pakistanez de Interne.

Această întâlnire a avut la câteva ore după ce Naqvi a informat-o pe însărcinata cu afaceri de la Ambasada Sattelor Unite la Islamabad Natalie Baker despre pregătiri în vederea unor negocieri.

Naqvi a făcut parte dintr-o delegaţie condusă de către şeful Statului Major al armatei pakistaneze, feldmareşalul Asim Munir, care a fost la Teheran, săptămâna trecută, cu scopul de a impulsiona procesul de pace iraniano-american.

Ambasadorul Iranului a salutat rolul pozitiv şi constructiv al pakistanuluki în dezescaladarea tensiunilor.

Autorităţile iraniene s-au declarat dispuse să trimită o delegaţie la o a doua rundă de negocieri iraniano-americane, la Islamabdad, săptămâna aceasta, au declarat luni AP, sub protecţia anonimatului, doi oficiali pakistanezi.

Ei au îndemnat însă la un optimism prudent în privinţa posibilităţii unei întâlniri a delegaţiilor Iranului şi Statelor Unite la Islamabad.

Ei au subliniat că Pakistanul nu va comunica niciun detaliu despre planurile de călătorie ale celor două părţi, din motive de securitate.



