„Cred că poate este momentul să trecem mai departe”, a declarat Donald Trump jurnaliștilor la Casa Albă.

Trump îndeamnă la depășirea subiectului Epstein

La anunțarea publicării acestor documente, pe 30 ianuarie, Departamentul Justiției a afirmat că a respectat astfel obligația impusă de Congres administrației Trump de a asigura transparența totală în acest dosar politic exploziv.

„Cred că este timpul ca țara să treacă la altceva”, a declarat Trump. „Acum că nu a ieșit la iveală nimic despre mine, în afară de faptul că a fost o conspirație împotriva mea, literalmente, din partea lui Epstein și a altor persoane, cred că este timpul ca țara să treacă la altceva”, a repetat președintele american.

Președintele a părut să ignore, de asemenea, dezvăluirile potrivit cărora în dosare au apărut mențiuni despre aliați precum Elon Musk și secretarul comerțului, Howard Lutnick. „Sunt sigur că sunt în regulă”, a spus Trump. „Altfel, ar fi fost știri importante”, a adăugat el.

Reacții la cazul Mandelson și implicațiile internaționale

Pe de altă parte, Donald Trump a declarat că „este păcat” că fostul ambasador britanic Peter Mandelson a demisionat din Camera Lorzilor din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein. „Nu știam despre asta. Dar… chiar nu știu prea multe despre asta. Știu cine este. Este păcat”, a spus Trump, răspunzând întrebărilor reporterilor în Biroul Oval.

Mandelson se confruntă cu o anchetă penală care decurge din cea mai recentă publicare a materialelor referitoare la Epstein. În vârstă de 72 de ani, el este acuzat că a transmis informații sensibile pentru piață, care prezentau un interes financiar clar pentru Epstein, în urma crizei financiare din 2008. Lordul speaker al camerei superioare a parlamentului britanic a anunțat, marți, demisia lui Peter Mandelson, chiar dacă aceasta nu produce efecte imediate.