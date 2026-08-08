Trump dă un miliard de dolari Columbiei, ca să stârpească traficanții de droguri. Președintele îi este aliat

Stiri externe
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Gettyimages d j trump
Getty

Statele Unite au anunțat vineri intenția de a acorda un ajutor de un miliard de dolari pentru susținerea politicilor economice și de securitate ale noului președinte columbian Abelardo de la Espriella, un aliat al lui Donald Trump.

autor
Mihai Niculescu

Anunțul a fost făcut de Departamentul de Stat la scurt timp după învestirea noului șef al statului columbian, care și-a stabilit ca priorități „ordinea” și lupta împotriva traficului de droguri, transmite news.ro.

„Statele Unite, în cooperare cu Congresul, intenționează să anunțe un ajutor de un miliard de dolari, în cadrul unui pachet de măsuri în domeniul securității, pentru a sprijini guvernul președintelui de la Espriella în realizarea obiectivelor noastre comune”, a transmis Departamentul de Stat.

Un parteneriat strategic pentru securitate

Colombia este unul dintre cei mai importanți parteneri ai SUA în America Latină, în special în ceea ce privește combaterea traficului de droguri și menținerea stabilității regionale. Noul președinte Abelardo de la Espriella, a cărui învestire a avut loc vineri, a promis o abordare fermă împotriva cartelurilor de droguri și o politică de „ordine” internă, în linie cu prioritățile administrației Trump.

Anunțul a fost făcut de Departamentul de Stat la scurt timp după învestirea noului șef al statului columbian, care și-a stabilit ca priorități „ordinea” și lupta împotriva traficului de droguri, transmite news.ro.

„Statele Unite, în cooperare cu Congresul, intenționează să anunțe un ajutor de un miliard de dolari, în cadrul unui pachet de măsuri în domeniul securității, pentru a sprijini guvernul președintelui de la Espriella în realizarea obiectivelor noastre comune”, a transmis Departamentul de Stat.

Un parteneriat strategic pentru securitate

Colombia este unul dintre cei mai importanți parteneri ai SUA în America Latină, în special în ceea ce privește combaterea traficului de droguri și menținerea stabilității regionale. Noul președinte Abelardo de la Espriella, a cărui învestire a avut loc vineri, a promis o abordare fermă împotriva cartelurilor de droguri și o politică de „ordine” internă, în linie cu prioritățile administrației Trump.

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Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, ajutor, trafic de droguri, Columbia,

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