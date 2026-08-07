Un ordin urmărește să refuze cetățenia automată anumitor copii ai căror părinți nu sunt cetățeni americani, inclusiv copiilor angajaților guvernamentali străini și persoanelor clasificate drept „inamici străini”, potrivit Agerpres.

Celălalt urmărește să interzică așa-numitul „turism pentru naștere”, un termen folosit pentru a descrie persoanele care vizitează SUA în scopul de a naște, astfel încât copilul lor să obțină cetățenia americană.

Ordinele executive stabilesc politici, dar nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

La începutul celui de-al doilea mandat al său, Trump a semnat un ordin care viza restricționarea drastică a dreptului de cetățenie prin naștere, prin refuzarea acordării automate a cetățeniei copiilor născuți din părinți care se aflau în SUA doar temporar sau fără documente de ședere valabile.

În iunie, Curtea Supremă a respins ordinul său, afirmând că, din 1868, copiii născuți în SUA au primit automat cetățenia în temeiul celui de-al 14-lea amendament din Constituție.