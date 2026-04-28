Iar Statele Unite și Iranul nu reușesc să găsească un numitor comun, care să le permită să revină la masa tratativelor. Pe fondul tensiunilor, prețul petrolului a crescut până la 113 dolari pe baril, chiar dacă președintele american a încercat să liniștească apele.

Cu un minut înaintea deschiderii bursei de la New York, Donald Trump a postat un mesaj optimist pe rețeaua lui socială.

„Iranul tocmai ne-a informat că se află într-o „stare de colaps”. Ei ne cer să „deschidem Strâmtoarea Ormuz” cât mai curând posibil, în timp ce încearcă să se lămurească cine e la conducere... ceea ce cred că vor reuși să facă!”, a scris Trump pe TruthSocial.

Potrivit jurnalistilor de la CNN, Donald Trump nu a apreciat cea mai nouă propunere iraniană. Teheranul s-ar fi oferit să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, dar nu a făcut nicio referire la programul nuclear, care ar urma să fie negociat mai târziu, intr-o etapă separată. Șeful diplomației americane spune că iranienii trag de timp.

Marco Rubio, secretarul american de stat: „Strâmtoarea Ormuz este practic echivalentul unei arme nucleare economice pe care Iranul încearcă să o folosească împotriva lumii și se laudă cu asta. Imaginați-vă, dacă ar ajunge să dețină arme nucleare, Iranul ar ține întreaga regiune ostatică”.

Potrivit presei de la Washington, Donald Trump s-a consultat și cu alți experți - din afara administrației sale - care i-au recomandat fără excepție să ia măsuri militare pentru a ieși din impas. Același Trump i-ar fi spus recent unui sfătuitor că, "liderii iranieni țin cont doar de bombe".

Marco Rubio, secretarul american de stat: „În Iran, toți sunt radicali, dar unii dintre ei înțeleg că au de conds o țară și o economie, în timp ce restul sunt motivați doar de teologie. Nu se poate ca ei (iranienii) să fie singurii beneficiari ai unui sistem ilegal, ilicit și nejustificat de taxe și control în Strâmtoarea Ormuz”.

În tabăra cealaltă, iranienii se poartă ca niște câștigători și au pretenții mult prea ridicate, spun americanii.

Nic Robertson, corespondent CNN: „Ei cer un fel de noi drepturi legale asupra strâmtorii Ormuz și susțin că orice navă care tranzitează zona ar trebui să fie considerată prietenă a Iranului, să plătească o taxă de trecere și să navigheze sub supravegherea Gardienilor Revoluției. În plus, statele care nu sunt considerate prietene ale Iranului sau care au fost implicate în conflict ar trebui să achite taxe suplimentare, sub forma unor despăgubiri de război”.

Discursul oficialilor iranieni ar putea avea priză la publicul intern, dar riscă să tensioneze relațiile cu liderii occidentali, spun experții.

De altfel, apelurile pentru deblocarea strâmtorii se înmulțesc din toate direcțiile, pe fondul temerilor privind impactul economic global.

Eșecul negocierilor și riscul izbucnirii unei noi faze fierbinți a conflictului au provocat rapid o creștere a prețului petrolului. Cotația Brent a urcat în această dimineață la aproape 113 dolari pe baril.

Pe de altă parte, observatorii independenți susțin că nave iraniene încărcate cu mărfuri continuă să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. Și vase sub pavilion străin au tranzitat regiunea, dar numai pe o rută coordonată cu autoritățile iraniene. Printre acestea și un superiaht de 142 de metri asociat miliardarului rus Alexei Mordașov, un apropiat de Vladimir Putin.