Trump cere eliberarea lui Jimmy Lai din arest. „E un om în vârstă și nu se simte bine”

Stiri externe
16-12-2025 | 10:44
donald trump
AFP

Donald Trump a declarat luni că ar dori ca omologul său chinez Xi Jinping să îl elibereze pe Jimmy Lai, fost magnat al mass-media pro-democraţie din Hong Kong, care a fost declarat vinovat de atingere adusă securităţii naţionale a Chinei.

autor
Sabrina Saghin

„Am vorbit cu preşedintele chinez Xi şi i-am solicitat să ia în calcul eliberarea lui Jimmy Lai. El nu se simte bine. E un om în vârstă şi nu se simte bine. Prin urmare, am făcut această solicitare", a spus preşedintele american în Biroul său Oval, fără a preciza când anume a discutat despre Jimmy Lay cu omologul său chinez.

Preşedintele Trump a avut o întrevedere cu Xi în octombrie în Coreea de Sud.

Trump solicită ajutorul Chinei pentru Jimmy Lai

În urma declaraţiilor preşedintelui Trump, şeful diplomaţiei americane Marco Rubio a declarat la rândul său că va „îndemna autorităţile chineze să pună capăt acestei grele încercări cât mai repede posibil şi să-l elibereze pe Lai din raţiuni umanitare".

Marco Rubio a dezvăluit că sănătatea acestuia se deteriorează „după ce a stat 1.800 de zile la închisoare", potrivit unui comunicat.

Citește și
Donald Trump
Trump clasează fentanilul drept „armă de distrugere în masă” și „are în vedere” relaxarea restricțiilor pentru marijuana

Un tribunal din Hong Kong l-a găsit luni vinovat pe fostul magnat al presei pro-democraţie Jimmy Lai de un capăt de acuzare de insurecţie şi două capete de acuzare de coluziune cu forţe străine în procesul său pentru subminarea securităţii naţionale. Ultimele două capete de acuzare se bazează pe legea asupra securităţii naţionale impusă de Beijing după manifestaţiile pro-democraţie, uneori violente, care au zguduit Hong Kong-ul în 2019.

Lai a fost închis în 2020 la vârsta de 78 de ani

„Acest verdict (...) reflectă aplicarea de către Beijing a unor legi menite să îi reducă la tăcere pe cei care caută să apere libertatea de exprimare şi alte drepturi fundamentale", a spus Rubio.

În vârstă de 78 de ani, fondatorul publicaţiei pro-democraţie Apple Day - astăzi interzisă - se află la închisoare din 2020.

Sursa: Agerpres

Etichete: inchisoare, donald trump, China,

Dată publicare: 16-12-2025 10:44

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Administraţia SUA recrutează ingineri AI pentru funcții federale. Câte posturi sunt puse la „bătaie”
Stiri externe
Administraţia SUA recrutează ingineri AI pentru funcții federale. Câte posturi sunt puse la „bătaie”

Administraţia preşedintelui Donald Trump a lansat o campanie pentru recrutarea a 1.000 de ingineri în funcţii federale, pe mandate de câte doi ani, potrivit unui site guvernamental consultat luni de Reuters, transmite Reuters.

Trump clasează fentanilul drept „armă de distrugere în masă” și „are în vedere” relaxarea restricțiilor pentru marijuana
Stiri externe
Trump clasează fentanilul drept „armă de distrugere în masă” și „are în vedere” relaxarea restricțiilor pentru marijuana

Preşedintele american Donald Trump anunţă luni că clasează fentanilul - un opioid de sinteză puternic, responsabil de foarte multe morţi prin overdoză în Statele Unite - drept o ”armă de distrugere în masă”, relatează AFP.

Cancelarul german Friedrich Merz anunță că un armistițiu între Ucraina și Rusia este ”iminent”
Stiri externe
Cancelarul german Friedrich Merz anunță că un armistițiu între Ucraina și Rusia este ”iminent”

Un armistițiu în războiul declanșat de Rusia în Ucraina este ”iminent”, a anunțat luni cancelarul Friedrich Merz. Asigurările vin concomitent cu afirmațiile lui Donald Trump, potrivit căruia un acord privind Ucraina nu a fost „niciodată” atât de aproape.

Recomandări
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită
Stiri actuale
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Un scandal uriaș de corupție îl are protagonist pe fostul ministru al transporturilor Răzvan Cuc. Procurorii au descins dimineață în locuința sa și urmează să-l aducă la audieri.

Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă
Stiri actuale
Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă

Pe 16 decembrie 1989, la Timișoara au început primele evenimente ale revoluției anticomuniste care a dus, câteva zile mai târziu, la căderea regimului Nicolae Ceaușescu.

Forumul Judecătorilor cere demisia Liei Savonea după victoria lui Cristi Danileț la CEDO. „CSM să îşi asume răspunderea”
Stiri Justitie
Forumul Judecătorilor cere demisia Liei Savonea după victoria lui Cristi Danileț la CEDO. „CSM să îşi asume răspunderea”

Asociația Forumul Judecătorilor din România solicită CSM să își asume răspunderea pentru abuzul constatat de Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul Danileț împotriva României.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Decembrie 2025

03:39:08

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28