Trump cere eliberarea lui Jimmy Lai din arest. „E un om în vârstă și nu se simte bine”

Donald Trump a declarat luni că ar dori ca omologul său chinez Xi Jinping să îl elibereze pe Jimmy Lai, fost magnat al mass-media pro-democraţie din Hong Kong, care a fost declarat vinovat de atingere adusă securităţii naţionale a Chinei.

„Am vorbit cu preşedintele chinez Xi şi i-am solicitat să ia în calcul eliberarea lui Jimmy Lai. El nu se simte bine. E un om în vârstă şi nu se simte bine. Prin urmare, am făcut această solicitare", a spus preşedintele american în Biroul său Oval, fără a preciza când anume a discutat despre Jimmy Lay cu omologul său chinez.

Preşedintele Trump a avut o întrevedere cu Xi în octombrie în Coreea de Sud.

Trump solicită ajutorul Chinei pentru Jimmy Lai

În urma declaraţiilor preşedintelui Trump, şeful diplomaţiei americane Marco Rubio a declarat la rândul său că va „îndemna autorităţile chineze să pună capăt acestei grele încercări cât mai repede posibil şi să-l elibereze pe Lai din raţiuni umanitare".

Marco Rubio a dezvăluit că sănătatea acestuia se deteriorează „după ce a stat 1.800 de zile la închisoare", potrivit unui comunicat.

Un tribunal din Hong Kong l-a găsit luni vinovat pe fostul magnat al presei pro-democraţie Jimmy Lai de un capăt de acuzare de insurecţie şi două capete de acuzare de coluziune cu forţe străine în procesul său pentru subminarea securităţii naţionale. Ultimele două capete de acuzare se bazează pe legea asupra securităţii naţionale impusă de Beijing după manifestaţiile pro-democraţie, uneori violente, care au zguduit Hong Kong-ul în 2019.

Lai a fost închis în 2020 la vârsta de 78 de ani

„Acest verdict (...) reflectă aplicarea de către Beijing a unor legi menite să îi reducă la tăcere pe cei care caută să apere libertatea de exprimare şi alte drepturi fundamentale", a spus Rubio.

În vârstă de 78 de ani, fondatorul publicaţiei pro-democraţie Apple Day - astăzi interzisă - se află la închisoare din 2020.

