'Am avut discuţii bune cu el. Nu va ataca un teritoriu al NATO', a spus preşedintele american într-o discuţie cu reporterii în Biroul Oval de la Casa Albă.

Declaraţia intervine după ce Kremlinul a calificat joi drept 'poveşti alarmiste', lipsite de 'orice legătură cu realitatea', ştirile din presa americană conform cărora directorul CIA, John Ratcliffe, s-a deplasat marţi la Moscova săptămâna aceasta pentru a descuraja Rusia să atace NATO.

Surse citate de The Wall Street Journal spun că serviciile americane au evaluări potrivit cărora Vladimir Putin ar pregăti o acțiune limitată împotriva unui stat NATO din zona Balticii, iar planul ar include de la atacuri cibernetice până la o incursiune militară. Iată ce cred specialiștii.

Mai devreme în cursul zilei, Trump a declarat pentru Axios, într-un interviu telefonic, că nu va exista un astfel de atac şi că Ratcliffe nu a fost trimis la Moscova pentru a transmite vreun mesaj anume.

'Ratcliffe se întâlneşte cu omologul său rus odată la şase luni sau odată pe an. Au o relaţie foarte bună. Nu a existat niciun mesaj şi nu a fost nimic neobişnuit', a spus Trump pentru Axios.

Rusia, care duce din 2022 o ofensivă militară de amploare împotriva Ucrainei, a negat întotdeauna categoric orice intenţie de a ataca ţările NATO, alianţă militară a cărei expansiune până la graniţele ruseşti în ultimele decenii este considerată de Moscova o ameninţare existenţială.