Sunt două informații explozive care vin din culisele marilor puteri și produc îngrijorare în rândul specialiștilor în securitate. Surse citate de The Wall Street Journal spun că serviciile americane au evaluări potrivit cărora Vladimir Putin ar pregăti o acțiune limitată împotriva unui stat NATO din zona Balticii, iar planul ar include de la atacuri cibernetice până la o incursiune militară. Iată ce cred specialiștii.

George Scutaru: „Este un scenariu cu un grad mare de probabilitate, mai ales în condițiile în care asistăm la o revizuire a prezenței militare americane în Europa. Europa, din păcate, nu are capacitatea necesară într-un timp foarte scurt să compenseze niște capabilități americane care pleacă.”

Scenariul unui atac asupra unei țări NATO este alimentat și de recenta vizită la Moscova a șefului CIA, John Ratcliffe, care s-a întâlnit cu omologul său rus. Potrivit Wall Street Journal și CBS, mesajul american ar fi fost unul extrem de clar: Nu atacați NATO! Rusia confirmă întâlnirea, dar nu și acest avertisment. Iar Donald Trump spune că vizita a fost una de rutină. Pe de altă parte, Bloomberg anunță că tot mai mulți oficiali ruși se tem că Putin ar putea recurge la arme nucleare tactice, ca ultimă soluție în Ucraina.

Un scenariu nuclear, discutat în America

Un alt scenariu este la fel de grav și se discută în America. Fosta congresmenă republicană Marjorie Taylor Greene, fostă aliată a lui Trump, susține că în interiorul administrației americane s-ar discuta chiar posibilitatea folosirii unei arme nucleare împotriva Iranului. Atenție însă: Greene nu a prezentat dovezi care să confirme această afirmație, iar informația nu a fost confirmată de Casa Albă sau Pentagon.

Avem așadar două scenarii neconfirmate oficial. Dar aceeași întrebare în spatele amândurora: Cât de aproape suntem de o nouă escaladare globală?

George Scutaru: „Cred că Rusia ar putea să facă ceva sub pragul articolului 5, limitat, pentru a arăta că NATO nu mai funcționează, dar aici intervine imprevizibilul, hazardul. Nu putem ști ce evoluție, ce efect de domino poate fi.”

Mesaje de forță și riscul unui calcul greșit

Potrivit analiștilor, Moscova și Washingtonul transmit simultan mesaje de forță, iar orice calcul greșit poate transforma un conflict regional într-o confruntare directă între marile puteri.