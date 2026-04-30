"Statele Unite studiază şi ia în considerare în prezent posibilitatea unei reduceri a efectivelor militare din Germania, iar o decizie va fi luată foarte curând", a scris preşedintele american pe platforma sa Truth Social.

Donald Trump a lansat marţi un atac usturător la adresa cancelarului german, acuzându-l pe Truth Social că "nu ştie despre ce vorbeşte" în legătură cu Iranul.

Ce a declarat cancelarul Germaniei

Friedrich Merz afirmase luni că "americanii nu au în mod clar nicio strategie" în Iran şi a adăugat că Teheranul "umileşte" prima putere mondială. Cancelarul "consideră că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară. Nu ştie despre ce vorbeşte", s-a revoltat Donald Trump.